DSE放榜︱港大附屬學院工商管理、護理最受歡迎　內地生報名增15%

中學文憑試DSE今日（16日）放榜，部份成績未如理想，未達大學收生門檻的考生，即日轉往報讀其他專上學院的副學士或高級文憑課程。位於九龍灣的香港大學附屬學院（HKU SPACE CC)，截至下午2時，已有21,000人報名，較去年多12%；其中最受歡迎的工商管理、護理及社會科學三個副學士課程，總報名人數超過7,000人。



其中內地生報名人數較去年多15%，今年將提供450個內地生名額，亦較去年多15%；截至今日下午2時，學院已發出8,600個錄取通知。



香港大學附屬學院署理校長盧兆興（右二）勉勵同學，DSE只是學習路途上的分叉點，學生可按各自的學習需要，選擇適合自己志向的路。（彭彥怡攝）

中學文憑試DSE今日（16日）放榜，位於九龍灣的香港大學附屬學院（HKU SPACE CC)，截至下午2時，已有21,000人報名，較去年多12%。（彭彥怡攝）

香港大學附屬學院署理校長盧兆興勉勵同學，文憑試只是學習路途上的分叉點，學生可按各自的學習需要，選擇適合自己志向的路。即使今天成績未如理想，仍有不同路徑升學，去年就有逾7成修讀港大附屬學院的學生，成功銜接8間資助大學攻讀學位課程。

另外，學院亦設有獎學金頒予今年文憑試考獲優良成績的申請者，同學若成功入讀學院的課程，有機會獲得「新生入學獎學金」，總值約港幣400萬元。

中學文憑試DSE今日（16日）放榜，位於九龍灣的香港大學附屬學院（HKU SPACE CC)，截至下午2時，已有21,000人報名，較去年多12%。（彭彥怡攝）

學院應屆商業學高級文憑畢業生胡楚嵐（Anna），目前已獲香港大學資訊管理學系取錄為三年級生，她當年文憑試因英文成績欠佳，一度以為升學無望，後來獲老師鼓勵入讀港大附屬學院。

另一名應屆文學副學士（媒體、文化及創意）畢業生張悅樺（Jennifer），則獲香港中文大學公共人文學系取錄為三年級生，她當年文憑試成績未如理想更一度重讀中六。她指，入讀港大附屬學院後令自己改變了很多，同時發掘到不同的興趣，如拍照、電影和藝術。

Louis是應屆文憑試學生，本想修讀浸會大學創新醫療課程，但因英文成績未達標，而轉到HKU SPACE CC報名修讀中醫副學士課程。（彭彥怡攝）

有考生獲兩私大取錄 仍報文化創意副學士 盼博入中大

Louis是應屆文憑試學生，本想修讀浸會大學創新醫療課程，但因英文成績未達標，而轉到港大附屬學院報讀中醫副學士課程，希望未來工作能結合自身興趣，如人體結構、中醫推拿、針灸等去服務他人。他形容，一向讀書「麻麻地」，所以不太計較是否取得學士學位，最重要是可做到自己喜歡的工作。

另外，黃同學亦是應屆文憑試學生，因只取得15分前來學院報讀媒體、文化及創意副學士課程。她表示雖已獲兩間私立大學取錄，家人意願亦傾向她修讀學位課程，但本身心儀中大的文化管理學位課程，希望畢業後可銜接升學。