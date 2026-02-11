VTC新任主席林健鋒掌舵　推動產學深度協作　精準培育AI時代精英

香港正值經濟及產業轉型的關鍵時刻，人才培育至為重要。香港最具規模的職專教育機構——職業訓練局 (VTC) ——今年迎來了新任主席林健鋒。這位多年穿梭於政治及工商界的領袖接受訪問，分享他為機構規劃的發展藍圖。他表示：「面對轉型，人才是推動社會向上的核心力量。」他將帶領VTC推動人工智能（AI）相關培訓及產學深度協作，為業界精準培育發展所需應用型人才。



「AI+專業」教育模式 迎接數碼轉型

人工智能浪潮席捲全球，正重塑各行各業生態。林健鋒表示，VTC已確立AI為學生的「必修技能」，在所有課程加強或引入AI相關內容，讓所有畢業生都掌握基本AI技能。VTC打造「AI+專業」教育模式，在各專業學科中加入行業相關的AI應用元素，例如在資訊科技學科教學生使用各類生成式AI模型；設計學科教學生以生成式 AI 製作影片；工程學科教授機械人AI編程。

VTC主席林健鋒表示，局方致力打造「AI+專業」教育模式，在所有課程加強或引入AI相關內容。（VTC提供圖片）

各行各業面對數碼轉型，在職人士同樣需要自我增值。林健鋒稱，VTC提供不同範疇的持續專業進修課程，包括AI工具應用，讓在職人士能按自己的工作需要及時間安排，修讀合適的課程，解鎖新技能才不至落伍。他舉例，VTC過去為不同政府部門和機構提供度身訂造的資訊科技培訓課程，又與政府部門及公私營機構合作，為機構員工提供持續進修課程。

深化產學協作 精準對接業界需求

家族從事玩具製造，多年製造業的經驗加上機械工程專業背景，林健鋒深明產業升級轉型的痛點。「無論是產品研發、品質提升、供應鏈管理還是品牌拓展，企業每次升級轉型都是以具備專業技能與國際視野的人才為基礎。」而他早年參與VTC行業相關委員會的工作時，已了解到VTC為社會培育應用型人才的重要角色。

林健鋒強調VTC課程具實用及前瞻性，培育的人才能精準對接社會經濟發展及業界人力需求。機構與業界建立長期伙伴關係，轄下25個由行業精英組成的行業訓練委員會，定期檢視課程，並就課程規劃、內容設計、質素保證等事宜提供意見，務求讓課程內容與時並進。他期望運用自己的經驗及人脈，凝聚各界的資源，推動官產學深度協作，同時為學生提供更多學習及實戰機會。

林健鋒稱，VTC一直致力與業界建立長期伙伴關係，讓課程內容與時並進，配合經濟發展及業界人力需求。（黃寶瑩攝）

在社會急速發展及轉型的年代，林健峰表示VTC會繼續靈活、「貼地」推動職專培訓。以近期社會關注的樓宇安全為例，社會對樓宇管理及維修領域知識需求殷切，VTC開辦多個課程例如消防裝置設備系統、建材設備檢測認證等範疇，正切合業界需要；近日更舉辦免費講座，協助住宅業主、業主立案法團及物業管理人員等，掌握建築物消防安全及維修方面的資訊。他強調VTC會持續因應社會所需推出不同課程，並與業界合作推動持續進修。

近期社會關注樓宇安全，VTC最近舉辦免費講座，協助住宅業主、業主立案法團及物業管理人員等，掌握建築物消防安全及維修方面的資訊。 （VTC提供圖片）

寄語學生擁抱多元路向 點亮未來舞台

談及職專教育未來發展，林健鋒認為，傳統學術教育與職專教育各具優勢與獨特性，應「雙軌並行」。職專教育採用思考與實踐的教學方針，強調學生的實戰能力、專業知識及職場技能的整合，他認為VTC的畢業生在工作崗位上能快速上手，是企業面對市場轉型所需的人才。

VTC主席林健鋒表示職專教育的就業前景很廣闊，寄語年輕人要敢於探索、多元發展。（VTC提供圖片）

世界及科技瞬息萬變，林健鋒寄語年輕人要敢於探索、多元發展，「世界變得很快，唯有你的創新思維與親手所學的技能是無法被奪走。」他強調職專教育的就業前景很廣闊，能為年輕人裝備未來職場所需的技能，並鼓勵家長多與子女溝通，了解他們的興趣並給予一些自由空間，讓年輕人找到適合他們未來發展的路向及發揮自己的舞台。林健鋒亦勉勵在職人士，要在快速變化的時代穩步前行，更需要持續學習和裝備自己，提升既有技能並學習新知識，才能增強競爭力，迎接新機遇。