NBA熱話｜MIRROR三子到場觀戰登NBA IG　Edan：早知化妝整頭

NBA常規賽，快艇在主場以108：124不敵太陽，MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）到場觀戰，獲NBA官方Instagram發文，讓三子受寵若驚，Edan更稱「早知化妝整頭」。



MIRROR正舉行世界巡迴演唱會，日前為美國洛杉磯站，三人亦有前往湖人主場觀戰。Edan表示最愛球星是高比拜仁（Kobe Bryant），因此自中學起便是湖人死忠，不過該場湖人以117：127不敵木狼，Edan也自嘲是「黑氣石」。

今次看快艇對太陽比賽，姜濤及Edan都有穿上快艇球衣，姜濤又在限時動態中表示希望「KD」杜蘭特（Kevin Durant）不要受傷；三人今次似乎被攝影師認出，擁有8700多萬粉絲的NBA官方Instagram貼出三人合照，歡迎他們從香港前來洛杉磯，更Tag出他們三人及Mirror。

姜濤跟Edan都有留言，前者更留下「喊喊」Emoji；三人都有在限時動態中轉發並表達驚訝，Edan表示「早知化妝整頭」。

熱愛籃球的姜濤似乎受寵若驚。（Instagram截圖）

其實MIRROR跟NBA早有交集，他們早前推出英文新歌《Day 0》，便請來著名球星尼拉特（Damian Lillard）以藝名Dame D.O.L.L.A.合作；尼拉特去年6月訪港時，姜濤、Edan、Stanley三人亦有一同出席活動。

Mirror與尼拉特合作的《Day 0》日前已經派台。（Mirror Instagram）

不過MIRROR三子似乎「燈力」持續，快艇今場以108：124落敗，早前落後時，Edan也自拍笑稱「黑氣石又發功了」，加上快艇「四巨頭」夏登（James Harden）、韋斯保克（Russell Westbrook）、保羅佐治（Paul George）及尼納特（Kawhi Leonard）今場全數缺陣，也讓他們頗為失望。