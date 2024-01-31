NBA｜古明加再有出色表現　連續7場得分達20分　傳為勇士重建核心

NBA常規賽，勇士以119：107擊敗76人，當家球星史提芬居里（Stephen Curry）17射12中，攻入全場最高37分。傳媒另一焦點，則是被視為重建基石的小將古明加（Jonathan Kuminga）。



史提芬居里（右）今仗表現出色，以37分帶領勇士擊敗76人。（路透社）

勇士今季戰績低迷，目前僅排在西岸第12位，當中較顯著原因，是「浪花兄弟」之一的K湯臣（Klay Thompson）及韋堅斯（Andrew Wiggins）表現嚴重下滑，這兩名「勇士王朝」功臣今季數據均處於生涯低谷。

著名NBA記者Shams Charania周二（30日）透露，勇士管理層不再「死攬」昔日王朝功臣，除居里之外所有人均被視作可交易對象，連K湯臣也不例外。不過Shams亦補充，實際上小將古明加也是非賣品，這意味着勇士打算以「咖喱」及古明加作為核心重建球隊。

報道指勇士將以居里及古明加（右）作核心重建球隊。（路透社）

古明加自今月初公開表示不滿後，獲教練卡爾（Steve Kerr）給予更多上陣時間，這名年僅21歲的剛果小將表現亦漸入佳境，連同今仗已連續7場取得20分或以上，同時連續24場比賽得分獲雙位數。

今場古明加獲全隊最多上陣時間的39分鐘，攻入26分僅次於居里，亦展示他能為球隊帶來的反擊速度、以及衝擊籃底能力，這恰好是勇士目前最缺乏的特質。適逢今仗K湯臣因病缺陣，球隊整體表現卻十分流暢。

賽後祖蒙特格連（Draymond Green）大讚古明加近期表現，並鼓勵他「世界上沒有人能夠阻止你」；格連更表達對該名小將的期待：「以前由年長的球員帶住球隊前行多年，現在輪到他了。這便是球隊以第7順位選中他的原因，因為角色會互換，我們會開始看到的。現在他開始帶領球隊前進，而不是我們帶領他。」

今次NBA轉會截止日期將為香港時間2月8日凌晨4時，相信古明加的表現應會讓管理層更願意以他為核心重建球隊，至於其他元老球員會否離隊，特別是「浪花兄弟」會否拆夥，則仍需靜待消息。

古明加表現亦獲不少球迷讚賞，不過「浪花兄弟」會否就此拆夥，相信亦是大家關心之事。（路透社）

古明加在2021年選秀以首輪第7順位被勇士選中，司職大前鋒，他加盟勇士後近3季表現穩步上揚，今季平均每場上陣23.9分鐘，場均攻入14.5分，場均籃板4.5次、助攻1.6次。