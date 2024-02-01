NBA｜灰熊傷兵滿營盡失星味　主場門票低至2美元一張仍銷情慘淡

現場看一場NBA球賽，大家印象或許是頗為昂貴，有頂級球星對決的焦點大戰，更經常傳出炒賣至上萬美金一張門票甚至更多。

不過你有沒有想過，目前有一支球隊的主場門票只需2美元（約15.6港元）就能買到，而且還銷情慘淡？



莫蘭特目前為灰熊當家球星。（路透社）

2020/21球季，灰熊以第二順位選中莫蘭特（Ja Morant），他之後兩次入選NBA全明星，獲聯盟最佳進步球員等獎項，亦成為灰熊的招牌球星。

去年莫蘭特受連串槍械事件影響，被聯盟勒令新球季停賽25場。他在12月復出第一場，便攻入34分帶領球隊獲勝，而且表現對比上季沒有明顯下滑，場均仍能貢獻25.1分及8.1次助攻。

然而莫蘭特回歸僅打了9場，便在1月初因右肩盂唇（手臂骨與肩胛骨之間的肩關節）撕裂而「收咧」。禍不單行地，除莫蘭特外，灰熊陣中其他較具知名度的球員如戴歷路斯（Derrick Rose）、史馬特（Marcus Smart）和阿當斯（Steven Adams）等都先後受傷。球隊本就戰績不佳，排在西岸倒數第3，如今還失去星味，主場叫座力隨之大幅下滑。

莫蘭特今季停賽25場，復出僅9場便受傷提早「收咧」。（路透社）

不少球迷發現，灰熊明天迎戰騎士的主場門票，售價僅為2美元一張（未計算手續費），比墨西哥卷餅（Taco）還要便宜。記者瀏覽各大票務網站，包括Tickpick及vividseats等，發現最便宜門票的確為2美元一張，而且餘下數量不少，幾乎等於「任買唔嬲」。

如果覺得「山頂位」太遠，近一點坐到地面，最便宜更只需22美元（約172港元）便可買到。而且這並非個別情況，灰熊其他大部分主場門票最低亦賣至3美元一張，迎戰勇士一役則由25美元起跳。

灰熊其他主場比賽基本上最低3美元便有交易。（Tickpick網站截圖）

「無星味」的NBA球隊其實不止灰熊一隊，其他隊伍票務狀況又如何呢？目前6勝41敗的活塞為聯盟戰績最差球隊，不過他們的主場門票最便宜亦要12美元一張，且基本售價在15至25美元左右；戰績第二差的巫師，主場門票售價亦至少有雙位數，最便宜的作客門票是6美元，正好便是到訪孟菲斯一戰。

另一方面，塞爾特人主場門票的平均售價則比較高，絕大部分都需要過百美元起跳，目前所見對勇士一仗最貴，門票售價為267美元（約2100美元）起。