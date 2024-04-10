NBA熱話｜公牛反擊失誤成網民笑柄　中鋒破壞隊友入樽再扭傷離場

NBA常規賽，公牛以117：128不敵紐約人，這本非什麼矚目大戰，不過公牛兩名球員因一次反擊配合失誤，成為網民熱議話題，稱會成為Shaqtin' a Fool年度片段。



公牛上演「雙人入樽」，成為球迷熱話。（Youtube截圖）

第二節初段，紐約人進攻被杜蒙特（Andre Drummond）拍走皮球，公牛隨即發動一次3打0的快攻。眼看這兩分十拿九穩，持球的格力（Torrey Craig）將球拋向籃板，準備表現入樽。

不過身後的杜蒙特卻會錯意，以為格力是與自己配合，於是兩人同時跳起搶波，結果變成「攬炒」。到手的兩分突然溜走，被隊友撞跌在地上的格力攤開雙手，一臉不解。

公牛球迷隨即自嘲稱，這次快攻將會成為Shaqtin' a Fool（奧尼爾主持節目，收錄NBA搞笑失誤）年度片段；而且主角杜蒙特在回防搶籃板時，因踩到對手而扭傷左腳踝，需坐輪椅離場，更疑似因此落淚。

有球迷笑稱這次隊史最差快攻，正好反映出球隊今季配合不佳狀況；亦有人笑稱杜蒙特習慣做防守悍將，連隊友進攻也不放過。

不過讓更多公牛球迷哭笑不得的是，不少人都想起了華倫丁（Denzel Valentine）。他在2016年被公牛以首輪第14順位選中，但表現不濟，多數時間均擔任後備，效力4季期間只有1季場均得分達雙位數。

他最廣為人知的，是2021年4月25日對熱火時，球隊正落後5分，時間只剩下不足1分鐘，但華倫丁帶球過半場至三分線前幾步突然出手，射出個連旁述都大感驚訝的「Airball」，關鍵時刻如此失誤，最後公牛當然落敗。華倫丁之後也愈打愈差，目前正效力澳洲聯賽。

有人將兩次事件比較，「公牛球迷，過去這5年你們過得真不容易」；更有人發現哥比韋特（Coby White）兩次都在場上。他賽後被問到今場的快攻失誤，稱球隊做了一些蠢事：「我們必須團結，不要將注意力放在那兩人身上。」

事實上，杜蒙特今季表現不俗，也是球隊防守重心，因此公牛球迷也大多為他送上祝福，希望這名中鋒及早康復。只是他今次「蝦碌事件」，定會成為球迷心中經典場面。