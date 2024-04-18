籃球︱美國再組夢幻隊占士杜蘭特領銜強勢爭金　居里終嘗奧運滋味

美國籃球總會公布出戰巴黎奧運的男子籃球國家隊名單，執行總監格蘭希爾（Grant Hill）挑戰的12人名單粒粒皆星，三屆奧運金牌得主杜蘭特（ Kevin Durant）再次參賽，「大帝」勒邦占士（ LeBron James）時隔12年再登奧運舞台，還有從未參加奧運的史提芬居里（Stephen Curry），亦終可得償所願。



美國2024男子籃球隊12人大軍名單

艾迪巴約（Bam Adebayo）／邁亞密熱火／26歲

戴雲卜克（Devin Booker）／鳳凰城太陽／ 27歲

史提芬居芬（Stephen Curry）／金州勇士／36歲

安東尼戴維斯（Anthony Davis）／洛杉磯湖人／31歲

杜蘭特（Kevin Durant）／鳳凰城太陽／35歲

安東尼愛華士（Anthony Edwards）／明尼蘇達木狼／22歲

艾比迪（Joel Embiid）／費城76人／30歲

哈利貝頓（Tyrese Haliburton）／印弟安納溜馬／24歲

賀利迪（Jrue Holiday）／塞爾特人／33歲

勒邦占士（LeBron James）／洛杉磯湖人／39歲

尼納特（Kawhi Leonard）／洛杉磯快艇／32歲

泰譚（Jayson Tatum）／塞爾特人／26歲

