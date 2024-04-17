NBA｜勇士不敵帝王緣盡季後賽　K湯臣全場0分　或成勇士謝幕一戰

曾經是叱吒NBA的「浪花兄弟」之一，也是聯賽單場命中三分的紀錄保持者，K湯臣（Klay Thompson）今日卻成為勇士季後賽出局的頭號戰犯。

面對帝王的附加賽，他上陣32分鐘，10次出手全部射失，勇士在史提芬居里（Stephen Curry）獨木難支之下，以94：118遭淘汰，無緣今季季後賽。



K湯臣今場10次出手全數射失，成為勇士淘汰最大罪人。（路透社）

勇士王朝何時會沒落？當看到今季這支球隊在36歲的居里苦苦支撐之下，以西岸第10身份參加附加賽，再到今場K湯臣嚴重失準，不少媒體與球迷都在猜測，這場比賽會否是「勇士三巨頭」最後一次合體？

上季季後賽時，K湯臣表現已備受詬病，今季常規賽表現亦有明顯下滑，他場均只得17.9分，是其職業生涯第三差的球季，僅高於出道前兩季；季中他更曾被貶至後備席，是新秀賽季後首次。

今場比賽，勇士曾在第三節將比數收窄至只有1分，但隨後又被帝王拉開分差。勇士今場三分命中率只有31.3%，當中K湯臣便為6射0中。

K湯臣今仗6次外線出手皆墨。（路透社）

居里、K湯臣、祖蒙特格連（Draymond Green）的三人組合，目前依然是主帥卡爾（Steve Kerr）首選，但隨着三人年事已高，今季球隊多次在大好形勢下遭反勝，導致大部分時間都在為季後賽資格戰鬥，完季時也只能排在西岸第10。

由於K湯臣將在今夏成為自由球員，因此這場尷尬的0分之戰，有可能會是他在勇士的最後一場比賽。美國媒體普遍猜測，就算他選擇留在金州，其每年約4000萬美元的年薪也將大減。

在賽後的記者會上，卡爾明確表示希望他能留隊：「我們需要K湯臣回來，我知道他今晚過得很艱難，我知道球隊的每一個人都希望他能回來。」這名主帥續稱K湯臣對勇士意義重大。

卡爾仍希望K湯臣留隊。（路透社）

格連也相信球隊會優先考慮留住該名射手：「我不認為K湯臣會離開，球隊對我和居里都做過正確的事，他們對球隊所有人都一樣。K湯臣的前十字韌帶曾經撕裂，然後球隊給了他一份1.6億美元的合約。」

提到當日一起開創勇士王朝的組合可能解體，居里則感性地回答：「我無法想像我身邊沒有K湯臣和格連。我們曾一起經歷過太多，我知道他們想贏，我也知道我想贏。」

今仗落敗時，史提芬居里顯得十分失落。（路透社）

兩年前，他們在低谷中重奪NBA總冠軍，至去年次輪出局，再到今年附加賽被淘汰，金州勇士今季的苦苦掙扎，其實一直都在揭示一個問題——卡爾太依賴這三人了。

「浪花兄弟」應否拆夥？勇士陣容應否重建？格連與普爾（Jordan Poole）內訌必須送走一人時，應該選擇誰？對於卡爾近兩年只是在打「功勳籃球」的批評，其實一直存在，但這名主帥一直視而不見，因此每次勇士落敗，我們看到的幾乎都是相似內容——居里獨木難支，其他人得分不足以幫助球隊獲勝。

居里今季表現其實不太穩定，今仗失誤亦多達6次。（路透社）

今年一月初時，古明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）曾公開抱怨上陣時間不足，甚至不清楚自己在場上應該做些什麼。該次事件後，古明加上陣機會明顯變多，雖然表現不俗，但仍未能坐穩正選之位。

那麼卡爾到底在想些什麼呢？ESPN引述消息人士指，自2022年奪冠以後，勇士便不打算作任何能「即時見效（win-now）」的交易。雖然今季十分依賴居里，但球隊在常規賽中發現了一些有趣、且有可能延續的事情。

古明加（右）被認為是勇士陣中最值得期待的小將。（路透社）

報道指，勇士仍希望以功勳三巨頭作為主軸，與陣中包括古明加在內的年輕球員繼續打小球戰術，待那三人拿到最後一個冠軍後，他們也會就此步向日落。

雖然沒有否定勇士對比賽風格的堅持，不過撰稿人Zach Lowe也表示：「我們很可能在2022年時，就看到了這本故事書的結局。」