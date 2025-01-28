NBA｜占美畢拿遭熱火無限期停賽　傳訓練期間拂袖而去

NBA球隊熱火於香港時間周二（28日）早上宣布，陣中球星占美畢拿（Jimmy Butler）將無限期無薪停賽，停賽期不得少於5場。

聲明中表示占美畢拿在對魔術的賽前訓練中自行離去，該球星與熱火早前已屢次傳出不和，今次是他近期第3次被球隊停賽。



占美畢拿再被熱火罰無薪停賽。（路透社）

兩季前的季後賽，占美畢拿多次帶領第8種子的熱火取勝並殺入總決賽，成為該季NBA的最大黑馬，雖最終1：4不敵由祖傑率領的金塊，但勵志的「黑八奇蹟」仍為不少球迷津津樂道。

作為熱火重要球星，35歲的占美畢拿近期卻頻與球隊傳出不和，公開表達不滿之餘，也曾表明希望離隊。今年1月3日，熱火宣布「由於他整個球季、特別是過去幾周內多次作出對球隊不利行為」，因此罰占美畢拿無薪停賽7場，並指「通過他的行為和言論，他已經表明不再想成為這個團隊的一員」。

今月初占美畢拿已被熱火罰停賽7場。（Getty Images）

當時有傳占美畢拿比賽「Hea打」，包括月初連續兩仗出手寥寥，1月2日對塘鵝，5次出手入3球罰球得9分；1月3日對溜馬6投3中，同樣得9分，相對他生涯至今平均每場起手13.7次、場均得18.3分，無疑未如預期。當然，更大的問題似乎出現在紀律方面，到今月22日，他因沒有趕上球隊作客公鹿的飛機，再被無薪停賽2場。

今次聲明中，熱火表示罰占美畢拿停賽原因是他「持續無視球隊規則、作出對球隊有害行為及故意未履行球員職責，包括今天較早時在練習中離開」。ESPN記者Bobby Marks計算，他每停賽一場便會損失約53.3萬美元（約415萬港元）薪酬。

預計每場停賽會讓占美畢拿失去53.3萬美元薪酬。（路透社）

多間美國媒體指，他在獲悉自己對魔術一戰沒有正選後憤而離去。不過儘管缺少畢拿，熱火仍在兩次加時中以125：119擊敗魔術。他們今季戰總暫為23勝22負，當中有占美畢拿在陣時13勝12負。

賽後記者室座無虛席，主帥史普斯查（Erik Spoelstra）表示：「我知道你們想要什麼。我們正嘗試無視外界雜音，專注於眼前事物。」被問到球隊能否應對畢拿停賽事件時，他更回答：「我真的不在乎。」

史普斯查對占美畢拿停賽之事不置可否。（路透社）

占美畢拿今季出戰25場，場均貢獻17分、5.2籃板和4.8助攻，盛傳他可能轉會到太陽，由於熱火表明他至少停賽5場，也就是最快也要2月8日早上對籃網的比賽才能復出，即2月7日凌晨交易期限截止之前，他都不會上陣。