NBA｜普波域治上月中風復出無期　病後首開腔球迷曾作最壞打算

馬刺主帥普波域治(Gregg Popovich)11月初因輕微中風須無限期休養,由助教米治莊臣(Mitch Johnson)暫掌帥印。

這位75歲的籃球名帥,周二以聲明首度回應,感謝外界一個多月以來的支持,並表示期待重回球場領軍。



11月上旬,馬刺宣布普波域治因「健康問題」而需無限期休養,並在同月13日表示他為輕度中風,讓普波域治健康狀況在這段時間一直受外界關注。他是NBA史上獲勝場次最多的教練,現為執教馬刺的第29個球季。

普波域治上月因健康問題暫離賽場。(Youtube截圖)

馬刺名帥上月輕微中風復出無期

香港時間周二清晨,普波域治通過馬刺發表聲明感謝各界支持及祝福:「對我及我的家人來說,這是預期之外的6星期。我希望能重返球場,但現在我要說的是,我跟家人對你們每一個人都感激不盡。」

75歲的普波域治在聲明中不失一貫幽默風格:「幫助我康復的人,相信最期待我重返教練席。因為他們很快已知道我這個人『很難教』(They've quickly learned that I'm less than coachable)。」今次聲明未提及他何時能重返球場,不過之前馬刺曾表示,預期普波域治能完全康復。

暫未知普波域治何時能重返球場。(Getty Images)

不少球迷留言指,看到聲明時曾一度擔心是壞消息,看完後鬆了一口氣,紛紛祝福普波域治早日康復,期待他繼續帶領球隊爭勝,也有很多球迷看到他自嘲的幽默語句後,笑言很有普波域治風格。

馬刺戰績平平兩大球星表現仍搶眼

馬刺今季羅致老將基斯保羅(Chris Paul)後,球隊戰績有所提升。上季獲得狀元雲班耶馬(Victor Wembanyama)後,馬刺常規賽戰績依然不佳,季尾以22勝60負排在西岸倒數第2;今季普波域治休養之前,常規賽領軍戰績為2勝3負,馬刺目前則以13勝13負,在西岸15支球隊中排第11。

39歲的「CP3」,今季場均貢獻8.4次助攻,排名全聯盟第7,在上周擊敗塘鵝一役,超越傑特(Jason Kidd)成為NBA歷史助攻榜第2名,他與雲班耶馬的配合讓不少球迷津津樂道。相信經過這段時間磨合,待普波域治重執教鞭時,這兩位球星會有更出色配合與表現。