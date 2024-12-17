NBA｜普波域治上月中風復出無期　病後首開腔球迷曾作最壞打算

馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）11月初因輕微中風須無限期休養，由助教米治莊臣（Mitch Johnson）暫掌帥印。

這位75歲的籃球名帥，周二以聲明首度回應，感謝外界一個多月以來的支持，並表示期待重回球場領軍。



11月上旬，馬刺宣布普波域治因「健康問題」而需無限期休養，並在同月13日表示他為輕度中風，讓普波域治健康狀況在這段時間一直受外界關注。他是NBA史上獲勝場次最多的教練，現為執教馬刺的第29個球季。

普波域治上月因健康問題暫離賽場。（Youtube截圖）

馬刺名帥上月輕微中風復出無期

香港時間周二清晨，普波域治通過馬刺發表聲明感謝各界支持及祝福：「對我及我的家人來說，這是預期之外的6星期。我希望能重返球場，但現在我要說的是，我跟家人對你們每一個人都感激不盡。」

75歲的普波域治在聲明中不失一貫幽默風格：「幫助我康復的人，相信最期待我重返教練席。因為他們很快已知道我這個人『很難教』（They've quickly learned that I'm less than coachable）。」今次聲明未提及他何時能重返球場，不過之前馬刺曾表示，預期普波域治能完全康復。

暫未知普波域治何時能重返球場。（Getty Images）

不少球迷留言指，看到聲明時曾一度擔心是壞消息，看完後鬆了一口氣，紛紛祝福普波域治早日康復，期待他繼續帶領球隊爭勝，也有很多球迷看到他自嘲的幽默語句後，笑言很有普波域治風格。

馬刺戰績平平兩大球星表現仍搶眼

馬刺今季羅致老將基斯保羅（Chris Paul）後，球隊戰績有所提升。上季獲得狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）後，馬刺常規賽戰績依然不佳，季尾以22勝60負排在西岸倒數第2；今季普波域治休養之前，常規賽領軍戰績為2勝3負，馬刺目前則以13勝13負，在西岸15支球隊中排第11。

39歲的「CP3」，今季場均貢獻8.4次助攻，排名全聯盟第7，在上周擊敗塘鵝一役，超越傑特（Jason Kidd）成為NBA歷史助攻榜第2名，他與雲班耶馬的配合讓不少球迷津津樂道。相信經過這段時間磨合，待普波域治重執教鞭時，這兩位球星會有更出色配合與表現。