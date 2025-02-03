NBA｜當錫長文致謝城市與球迷卻不提獨行俠　「以為會在此退役」

當錫（Luka Doncic）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）互換東家，成為籃球界這一兩天最大話題，被不少美國媒體稱為NBA史上最令人震驚交易。

湖人正式宣布消息外，當錫也在社交媒體留下感人長文，感謝達拉斯這座城市以及球迷，卻未有提及舊東家獨行俠。有指他一直被蒙在鼓裏，獨行俠總經理Nico Harrison表示事後有致電及傳短訊予當錫但至今未獲回覆：「我猜他應該不想和我說話。」



當錫離開效力7年的達拉斯獨行俠。（Getty Images）

美國ESPN知名記者Shams Charania在周二投下震撼彈，表示獨行俠會以當錫、麥斯基巴（Maxi Kleber）及馬基夫莫里斯（Markieff Morris），與湖人交易安東尼戴維斯、麥斯基斯迪（Max Christie）及2029年第一輪選秀權。

由於消息過於震撼，其他記者和球員都以為Shams Charania的X帳號被盜，一度需要ESPN和記者本人出面澄清。周一早上，湖人亦確認此轉會消息，並宣布當錫加盟後仍會穿上77號球衣。

25歲的當錫於2018年從皇家馬德里加盟達拉斯獨行俠，當季便獲選NBA年度最佳新秀，其後5次進入年度一隊及年度全明星隊，是這支德州球隊當家球星，也是NBA最受歡迎球員之一。他去年獲選西岸最有價值球員，並以2370分成為NBA年度得分王，上季領獨行俠打入總決賽，惟最終不敵塞爾特人，無緣冠軍。

他在社交網站也留下長文道別：「7年前，還是年輕人的我來到這個籃球最高殿堂追逐夢想。我曾以為會在這裏渡過整個職業生涯，也曾渴望為你們帶來冠軍。你們給予我的愛與支持，比我想像中還要多。」

當錫留下長文，感謝達拉斯及當地球迷。（路透社）

「對一個從斯洛文尼亞首次來到美國的孩子來說，你們讓北德克薩斯州感覺像家一樣。不論順境還是逆境，從傷患到NBA總決賽，你們的支持從不變改。感謝你們不僅在球隊最美好時一起分享快樂，也在我最需要時給予鼓勵。」

「感謝所有曾在達拉斯社區與我共事的組織，謝謝你們讓我參與重要的工作，與你們一起為那些需要幫助的人帶來光明。我將展開籃球旅程新一章，我要離開這個家鄉以外的另一個家了。達拉斯是特別地方，獨行俠球迷也是特別的球迷。我從心底感謝你們。」

這篇長文中，當錫感謝達拉斯這座城市與支持自己的球迷，卻未有提及獨行俠，似乎對舊東家心存芥蒂。獨行俠總經理Nico Harrison接受達拉斯晨報訪問時便表示，事後傳短訊及留言予當錫一直未獲回覆：「我猜他應該不想和我說話。」

日前Nico Harrison回應ESPN時便解釋，今次交易是希望以一名進入年度防守和全明星陣容的中鋒來加強防守，增加奪冠機會。他表示去年便跟湖人總經理比連卡（Rob Pelinka）有過「籃球事務對話」，今次交易在幾周前開始逐漸成形。

Nico Harrison指他明白今次交易的震撼程度。（Getty Images）

「事情來得很突然，我們提出這個方案時，比連卡的反應是：『你在開玩笑對吧？很有趣，或許我會同意。』」Nico Harrison還原當時與湖人商討交易的對話，也表示作出艱難決定正是他的工作之一。

交易落實後，缺少當錫的獨行俠在3日早上以101：144慘敗予騎士，未知安東尼戴維斯加盟後，能否如Nico Harrison所言為他們帶來冠軍。