【The Last Dance】MJ紀錄片具話題有人氣　入圍艾美獎獲肯定

共10集的籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》（最後之舞）於4月播出時，掀起一陣熱潮，節目更多次打破電視收視紀錄，成績驚人。此作更迎來話題巔峰，《The Last Dance》入圍堪稱電視版的奧斯卡－－艾美獎（Emmy Award）的三項提名，實在可喜可賀。

米高佐敦（MJ）於球員時期屢屢打破聯盟紀錄，「絕殺奪冠」、8次季後賽「50+」、以意志凌駕虛脫的身軀完成「The Flu Game」、連續兩次達成3連霸……MJ每次總能夠令球迷、觀眾，甚至傳媒一次又一次驚訝讚嘆。即使退役後，MJ還是繼續其籃球傳奇，專屬於他的紀錄片創下收視歷史之餘，甚至有望問鼎艾美獎殊榮。

MJ在公牛時期締造的冠軍王朝一直為球迷津津樂道，當中的話題、是非更是討論至今。（Getty Images）

《The Last Dance》叫好又叫座，每集話題不絕，統計10集的平均收視同樣達560萬，創造出ESPN紀錄片的最高收視紀錄。（影片截圖）

MJ生涯精彩回顧（按圖放大）：

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正如電影界有奧斯卡、音樂界有格林美獎，電影界則是艾美獎，能夠獲得提名的作品都是數一數二的作品。《The Last Dance》由一支貼身追蹤公牛的攝製隊所拍，超過500小時的影像包含MJ在1997/98球季奪下生涯第6個NBA總冠軍的經歷。10集的內容非常豐富，每集的訪問包括當年的公牛班底，甚至已故傳奇球星高比拜仁生前訪問片段亦有曝光。

已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於第5集現身，掀起球迷熱烈討論。（影片截圖）

紀錄片內仲有邊個？（按圖放大）：

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如此精心製作的紀錄片當然獲得青睞，成功入圍第72屆艾美獎的3項提名，包括最佳紀錄片／非小說劇集、非小說劇集最佳圖片剪輯以及紀錄片／非小說劇集最佳導演，其競爭作品包括《Apollo 11》、《American Factory》等作品。其實，今次並非首次以籃球為題材的影視作品，獲大型獎項提名。高比拜仁參與的動畫短片《Dear Basketball》推出時大獲好評，甚至於2018年贏得第90屆奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎項，這亦令他成為獲得奧斯卡的首位籃球員。

第72屆艾美獎頒獎典禮原定於美國時間9月20日於洛杉磯的微軟劇院舉行，惟由於新冠肺炎疫情影響，大會改為於線上舉行，並由ABC媒體全程直播。

步出籃球場後，高比繼續捧起獎盃，只是今次不是NBA總冠軍而是奧斯卡小金人。（Getty Images）

The Last Dance金句（按圖細看）：