【NBA】尼拉特再落選明星賽正選　當錫得球迷票得天下

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-02-20 17:29

NBA不少「咀賤」名宿，然而奧尼爾（Shaquille O'neal）就是其中一個；調侃就聽得多，幫現役球星說話卻真的少之又少。 看來尼拉特（Damian Lillard）卻值得他這樣做。

近日NBA全明星賽的名單新鮮出爐，其中分別由獲得5922554票的「票王」占士（LeBron James）帶領對上由今季強勢回歸的杜蘭特（Kevin Durant）隊。

勒邦占士第17次入選賽事，且連續4年當上明星隊隊長。東岸「票王」則由籃網杜蘭特（Kevin Durant）當選。

+ 4 + 4 + 4

西岸正選由勇士的史提芬居里（Stephen Curry）、獨行俠當錫（Luka Doncic）、快艇尼納特（Kawhi Leonard）及金塊祖傑（Nikola Jokic）組成；而東岸剛有籃網K艾榮（Kyrie Irving）、巫師比爾（Bradley Beal）、公鹿「字母哥」以及76人的艾迪比（Joel Embiid）。

今年尼拉特再一次面對同樣的情況。（Getty Images）

其中，眾外頂級後衛的西岸最後由居里和當錫「跑出」，要數到滄海遺珠必定是拓荒者的當家球星尼拉特。今季尼拉特場均交出29.8分、4.4籃板和7.7助攻；即使最近隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）受傷缺陣，仍能率球隊打出6連勝，居西岸第四。

今季尼拉特場均交出29.8分、4.4籃板和7.7助攻。（Getty Images）

只是這都不足以讓他躍身明星賽正選位置。尼拉特再一次經歷去年的情況，也就在球迷投票中排名不及當錫排在西岸後衛的第三位，儘管在傳媒和球員投碼排名第二，也無補於事。雖然當錫和尼拉特在三項的總票數計分相同，但由於最後都以球迷票數為基準，讓尼拉特再一次因此落選正選位置。

往往在這些時候會跳出來調笑的奧尼爾卻一反「常態」幫聽拉特說話。「我仍覺得尼拉特應成為明星賽正選，在比賽中，沒有一個人可以像他一樣讓人感到恐懼。」從球場上的表現，尼拉特的確值得這一席，因些奧尼爾也現身抱不平。

向來語帶調倔的奧尼爾也出面為尼拉特抱不平。（Getty Images）

蘭斯（Larry Nance Jr.）也認為這個「挫折」將會引來尼拉特的大爆發：「他不是正選？那他下一場比賽就有好戲好看了，我知道他會轟入19298281分。」但路夫（Kevin Love）則語帶嘲諷地就說：「還有人認為尼拉特是明星賽MVP熱門人選嗎？」

即使最近隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）受傷缺陣，仍能率球隊打出6連勝，居西岸第四。（Getty Images）

拓荒者Twiiter也發佈尼拉特無奈表情的影片。（Getty Images）

DAME ISN’T A STARTER?!??



How I’ll be watching his next game knowing he’s about to drop 19298281 points... 🍿 pic.twitter.com/JLw8jzvN5q — Larry Nance Jr (@Larrydn22) February 19, 2021

福布斯預計2021年NBA收入十大球員（按圖放大）：