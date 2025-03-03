NBA｜太陽三巨頭勢拆夥　今夏若重建杜蘭特首當其衝

ESPN著名記者Shams Charania在周一（3日）表示，太陽或在夏天迎重大變動，近期多次傳出可能離隊的杜蘭特（Kevin Durant）將首當其衝，意味太陽三巨頭可能今夏拆夥。

各種傳言之下，太陽同日主場對木狼一役軍心散渙，全隊錄22次失誤下遭對手以116：98反勝。



著名記者表示，杜蘭特可能會在夏天被文易離隊。（路透社）

鳳凰城三巨頭成績未如預期

杜蘭特在2023年初加盟鳳凰城太陽，到夏天比爾（Bradley Beal）來到後，兩人與卜克（Devin Booker）組成三巨頭。然而三人時常受傷而甚少同時出陣，上季太陽在季後賽首輪便遭木狼以4：0橫掃出局，表現未如外界預期。

今季三巨頭依然甚少同時出戰，目前太陽是NBA所有球隊中球員薪酬最高一隊，據basketball-reference資料，他們球員年薪逾2.14億美元，比上季冠軍塞爾特人多約2100萬美元。然而太陽今季常規賽61戰僅贏28場，排在西岸第11，別說要在季後賽取得理想成績，目前他們連能否獲附加賽資格也是未知之數。

太陽三巨頭未能打出理想戰績。（路透社）

排除法下杜蘭特勢被交易

ESPN記者Shams Charania出席周一（3日）早上的ESPN電視節目NBA Countdown時表示，若太陽今季未能晉身季後賽且取得重大進展，球隊便會迎來重大變動。

已36歲的KD今季個人表現依然出色，場均貢獻26.7分、6次籃板和4.3個助攻，命中率52.9%，與生涯數據相若。不過比爾合約中有不可交易條款，卜克又被球隊視為重建基石，因此Shams Charania表示：「若太陽打算改變，從陣容來看，杜蘭特似乎是首當其衝對象。」

雖然今季表現依然出色，不過其他兩位球星不會被交易情況下，杜蘭特離隊機會最大。（路透社）

冬季轉會截止限期之前，曾傳出太陽、勇士及熱火或作出三方交易，其中杜蘭特或重返勇士，不過他最終拒絕這宗轉會，之後在前隊友祖蒙特格連（Draymond Green）的Podcast上解釋，不想在球季中途轉會，認為不論是任何球隊，想得到他這級別的球員都要付出巨大代價。杜蘭特還表示，不排除會在季尾再次為勇士效力。

Shams Charania在今次節目上續指：「以我所知，太陽與杜蘭特會共同尋找交易方案，預計之後會有4至6支有競爭力的球隊參與其中。」

太陽主場慘敗更留尷尬紀錄

種種傳言之下，太陽周一主場對木狼一役，即使三巨頭同場亦似乎軍心渙散，全場錄22次失誤，並因此導致失40分，同為球隊今季常規賽最高紀錄。上半場落後的木狼，則憑主將愛華士（Anthony Edwards）攻入全場最高的44分，最終以116：98反勝。

太陽錄多次失誤，主場慘敗予木狼。（路透社）

杜蘭特賽後大感無奈：「我們未打出應有水準，我們的表現讓球迷及自己難堪，我希望球隊能打得更好。」提到今場多次失誤，杜蘭特承認為落敗原因：「我們因此被攻入40分，他們沒有在籃框前壓制我們，我們只是將球送到他們手上。」

此外，杜蘭特上周五（28日）對塘鵝首節時罕見動怒，防守期間突然一拳打在新秀Karlo Matković腰上。NBA官方在周一凌晨宣布，追罰杜蘭特該行為為一級惡意犯規（Flagrant Foul Penalty 1）。