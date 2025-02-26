NBA｜當錫轉會後首戰獨行俠即交三雙取勝　坦言「一切變得不同」

當錫（Luka Dončić）在今月初突然被獨行俠交易到湖人，與安東尼戴維斯（Anthony Davis）互換東家，被認為是NBA史上最驚人轉會。

兩隊周三（26日）在交易後首次相遇，主角當錫面對舊東家打出轉會後首次「三雙（Triple Double）」，助湖人在主場以107：99獲勝。而提出這宗交易的獨行俠總經理Nico Harrison，則在現場多番被對方球迷「感謝」。



當錫轉會後首次面對舊東家獨行俠，即獻「三雙」助湖人取勝。（路透社）

驚世交易後兩隊首次會面

出身斯洛文尼亞的當錫，2018年從皇家馬德里轉戰NBA加盟獨行俠，一直為達拉斯頭號球星，到今月初卻突然被交易。這次轉會震驚外界，當錫與獨行俠告別時表示，曾以為會在此效力到生涯結束。

今次湖人迎戰獨行俠，是兩隊自該次交易後首次交手，另一主角安東尼戴維斯因受傷未能出戰，不過湖人仍在主場播放短片，以感謝這位曾為球隊帶來總冠軍的中鋒，全場球迷起立鼓掌之餘，到場觀戰的AD也揮手向舊東家球迷致意。

獨行俠球迷也依然對當錫心懷感激，特意穿上他舊球衣到場觀戰。今場倒戈而備受矚目的當錫，開波前仍與舊隊友K艾榮做以往的手勢互動，相信令獨行俠球迷感慨萬分。

當錫與艾榮賽前賽後均有互動。（路透社）

當錫轟三雙助湖人擊退舊東家

轉會後，當錫在湖人表現平平，4戰錄2勝2負，而面對無情地將自己送走的舊東家，當錫今場手感一般，17次出手僅入6球，其中三分更是7射1中，不過加上6次罰球共得19分，再憑全場最高的15次籃板和12次助攻，交出轉會後首次「大三元」，助湖人在主場擊退獨行俠。

這次當錫與AD互換，外界一直覺得是湖人大賺，湖人今場更憑該斯洛文尼亞球星贏波，紫金軍團球迷便多次向獨行俠總經理Nico Harrison高喊「Thank you Nico」，感謝他將當錫帶到洛杉磯。

「一切都變得不同了」

曾效力7年的球隊變成敵人，上個月還是隊友的人穿上不同顏色的球衣，賽後當錫坦言面對獨行俠感覺很不真實：「我不知道要如何解釋，前兩節時我不知道發生了什麼，一切都變得不同了，我甚至無法解釋。」他續稱為今場比賽感到興奮，但今天表現一般：「很高興我們能勝出。」

相信獨行俠球迷看到當錫穿上另一隊球衣與愛隊交手，也會感覺「一切變得不同」。（路透社）

不過香港球迷想循Now TV途徑觀看這場重頭戲則遇上阻滯，因為該台的應用程式及機頂盒在周二早上故障，至開賽前仍未修復，不過有網民表示雖然電視及APP版雖無法使用，但仍可登入網頁版收看比賽。

艾榮賽前悼高比父女

此外，今場話題戰開始前其實出現感人一幕，獨行俠球星K艾榮（Kyrie Irving）賽前坐在湖人主場外的高比拜仁（Kobe Bryant）及女兒Gigi銅像旁，似在懷念昔日對手。該銅像在2024年8月揭幕，今場是他之後首次到訪湖人主場。

去年的NBA總決賽時，K艾榮曾形容高比是導師，並指每天都很想念他。