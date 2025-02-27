NBA｜當錫投湖人首倒戈獨行俠收視報捷　最貴門票炒至7.6萬

當錫（Luka Doncic）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）早前互換球隊被稱為「NBA史上最震撼」交易，周三（26日）早上湖人主場迎戰獨行俠，是當錫轉會後首度倒戈，成為NBA近期最受矚目賽事。



月初被獨行俠交易後，當錫周三首次面對舊東家。（路透社）

當錫首倒戈獨行俠 門票最高炒至76000港元一張

今月初NBA突然爆出獨行俠、湖人及爵士之間進行三方交易，其中獨行俠的當錫與湖人中鋒安東尼戴維斯交換，震驚不少媒體及球迷。當錫從2018年晉身NBA便一直為獨行俠效力，是球隊頭號巨星，他最初對突然被送走感到震驚，一度以為是愚人節玩笑。今仗在湖人主場倒戈迎戰舊東家，自然成為焦點一戰。

雖然安東尼戴維斯因傷未能出戰，但光是當錫倒戈已是贏盡話題。洛杉磯電視台FOX 11報道，票務網站StubHub顯示最貴門票高達9833美元（約76000港元）一張，最平的「山頂位」也要207美元（約1610港元）。該網站指當錫被交易後24小時內，這場焦點戰的銷量便急增2.5倍。

若以周六（3月1日）早上湖人對快艇一戰作比較，目前最貴的門票是3270美元（約25400港元），只有對獨行俠一戰的約三分之一。

當錫與舊隊友K艾榮倒戈相向。（Getty Images）

打破美國串流平台NBA常規賽收視紀錄

美國TNT Sports表示，今場比賽在旗下的TNT、truTV、Max三個平台平均錄250萬人觀看，最高一刻達到290萬人。除去揭幕戰不算，為今季常規賽最高收視的電視轉播比賽，也是串流平台Max有史以來最多人觀看的NBA常規賽直播。

作為比較，Statista曾統計NBA從2019/20到2023/24球季的平均收視，每場大概160萬人左右，當中以疫情肆虐的2020/21球季最少觀眾，場均只有134萬。

當錫交出三雙，助湖人擊退獨行俠。（路透社）

三雙表現擊退舊東家 「很開心一切都結束了」

面對突然送走自己的舊東家，這位斯洛文尼亞球星也用表現復仇，他以19分加上全場最高的15次籃板和12次助攻，獻出轉會後首次「三雙」，助湖人以107：99擊退獨行俠。

賽後當錫說感覺很不真實：「我不知道要如何解釋，前兩節時我不知道發生了什麼，一切都變得不同了，我甚至無法解釋。」他續稱，賽前一晚興奮至睡眠不足，現在只想快點睡覺：「說實話，很開心一切都結束了。」