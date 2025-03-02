NBA︱畢拿倦勤居里罕有入樽仍未夠　勇士負76人印證內線天將價值

占美畢拿（Jimmy Butler）帶點意外地在轉會限期屆滿前加盟金州勇士，即體現他的價值，加盟後8仗勇士7勝1負，連帶造就新隊友居里（Stephan Curry ）重拾佳態，上仗轟入56分。

今仗他因傷倦勤，就算居里攻入全隊最高的29分，勇士仍以119：126作客不敵76人，再次印證畢拿的價值。



剛加盟的新兵葛萊姆斯（Quentin Grimes）攻入生涯新高的44分，領76人以126：119主場擊敗勇士。 （路透社）

76人今季在主將艾比迪（Joel Embiid）持續受傷患困難下，戰績大倒退，艾比迪2月初才復出，近日再因左膝傷患宣布提早「收咧」。76人在東岸15隊中暫列第11位，今仗前已經歷9連敗。

76人失去艾比迪，今仗面對畢拿缺陣的勇士，獲剛加盟的新兵葛萊姆斯（Quentin Grimes）挺身而出攻入生涯新高的44分，24次起手攻入18球的火熱狀態下，領76人一洗近期頹風，以126：119主場擊敗勇士。

居里逾6年首度入樽，可惜勇士作客76人仍要敗陣。（路透社）

居里逾6年首度入樽

畢拿加盟勇士以來首度缺陣，居里攻入29分另加13次助攻，仍未能帶領球隊獲勝。第4節初段76人一度帶開至13分，勇士一度追至108：109，當中包括居里一記入樽得分——這是勇士得分王逾6年來首次入樽，可是還是敵不過76人末段眾將合作分途得分。

賽後居里和卡爾教練均表明，這位巨星無法打足全場，卡爾甚至聲稱，「我們4晚打3場，不能要他打40分鐘，我其實不想他上陣超過34或35分鐘，結果他要打到接近36分鐘。」 居里說，「要得分相當困難，也有一些失誤。」

畢拿缺陣反體現在勇士陣中價值

畢拿今仗缺陣，更加體現到這位內線天將的價值，居里大讚這位新隊友：「他什麼都會做，我們化學作用很好，有他在陣球隊節奏控制得宜，在球場內攻守兩端均有貢獻。」居里說，畢拿加盟後，比賽期間他跟畢拿二人之中至少一人必定在陣，「今場沒有他，改變了正選陣容，我們未能及時適應過來。」

畢拿與勇士一拍即合，今季重燃爭冠希望的同時，先決條件是他和居里都要健健康康。今仗他因背傷缺陣，初步估計應該不是大問題。