NBA｜當錫率湖人挫快艇取6連勝升西岸第二　笑稱已習慣球隊被針對

當錫（Luka Doncic）上月初從獨行俠被交易到洛杉磯湖人，成為NBA近期最大焦點。不過他的加盟，不只是為新東家帶來關注度。



湖人周一（3日）以108：102擊敗同市對手快艇後，已取得6連勝升上西岸第二，當錫也取得全隊最高的29分。不過賽後他笑稱，已逐漸適應湖人是眾矢之的：「以前我也不相信。」



當錫與勒邦占士逐漸打出默契，也讓湖人取得6連勝。（Getty Images）

連勝場數僅次騎士

2月初當錫從獨行俠轉會湖人與安東尼戴維斯互換東家，消息震驚聯盟，加上湖人有勒邦占士（LeBron James）坐鎮，兩位巨星聯手，讓這支洛杉磯球隊再成媒體焦點。

經歷加盟之初的短暫磨合後，當錫逐漸融入球隊，湖人從2月21日對拓荒者一役（當錫該場沒有上陣）起，至今已連贏6場，超越金塊升上西岸第二，是目前NBA連勝場數第2多的球隊，僅次於豪取10連勝並排東岸榜首的騎士。

當錫今場對快艇攻入29分並貢獻9助攻6籃板。（路透社）

「或許他體內藏有魔鬼」

今場洛杉磯打吡，當錫攻入全隊最高的29分，且貢獻9助攻6籃板，主帥JJ列迪克（JJ Redick）對他讚不絕口：「他非常有活力和鬥志，或許他體內藏有魔鬼，當它出來時，對我們來說是好事。」

JJ列迪克還警告其他球隊：「與當錫比賽的本質，是你打算沉底防守（即面對單擋進攻時，較高防守者選擇退守籃底防止切入）的話會死掉。」意即不重點防守當錫外圍投射的話，便會為此付出沉重代價。

JJ列迪克對當錫讚不絕口。（路透社）

當錫笑稱已適應湖人被針對

湖人與當錫成為NBA「風頭躉」，也引來一些有趣說法，指不少球員會特意「針對」湖人。快艇今季隊內得分王洛文鮑維（Norman Powell）便是例子，他已因膝傷缺陣超過半個月，卻突然在今場復出，不過僅出場9分鐘後便因拉傷腿筋退下火線。

當錫賽後被問到相關問題時也露出無奈苦笑：「我同意。以前聽過當有人受傷一段長時間，也會特意在對湖人時復出。我以前也不相信，但現在我已經覺得很正常了。」