NBA｜勒邦占士生涯得分破50000大關 40歲出戰22個球季仍未言退
撰文：陳旭暉
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勒邦占士（LeBron James）在周三（5日）NBA賽事率領湖人以136：115擊敗塘鵝一戰達到生涯50000分里程碑，再創歷史新一頁。
NBA官網形容：「他改寫之前所有關於運動長青樹的定義」(he has rewritten all previous definitions of longevity)，「占士踏入NBA生涯第22年持續邁向更多里程碑，較史上任何球員攻入多出接近6000分。」
50000分俱樂部史上首人
對塘鵝賽前，出戰NBA第22個球季的勒邦占士在常規賽及季後賽的生涯總得分已達到49999分，只差一分便能成為「50000分俱樂部」首人。比賽首節4分鐘，他在左邊接應當錫（Luka Doncic）傳球射入三分完成壯舉，引來全場球迷歡呼。
2022年2月，他超越「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）44149分的總得分紀錄後，至今仍在NBA保持出色狀態，今季場均仍能貢獻24.9分、8.5次助攻和8次籃板，目前湖人也以7連勝排在西岸第二，狀態正佳。
「大帝」今仗對塘鵝攻下全隊最高的34分，目前40歲的他仍未計劃何時退役，日前還獲選本月西岸最佳球員，NBA官網形容：「他改寫之前所有關於運動長青樹的定義」。
仍未言退可追逐另一紀錄
勒邦占士常規賽總得分（41871分）與季後賽總得分（8162）同為歷史最高，他仍未言退下，還可挑戰常規賽出場次數紀錄。目前NBA常規賽歷史上陣次數最多的是「酋長」巴利殊（Robert Parish），共出戰1611次，渣巴以1560次排第二，占士則以1547次排第3。
只要保持健康，相信占士能在今季超越渣巴成為史上第二，也有望在下年冬天超越巴利殊的紀錄，成為聯盟史上「上陣王」。
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