NBA｜勒邦占士生涯得分破50000大關　40歲出戰22個球季仍未言退

勒邦占士(LeBron James)在周三(5日)NBA賽事率領湖人以136:115擊敗塘鵝一戰達到生涯50000分里程碑,再創歷史新一頁。

NBA官網形容:「他改寫之前所有關於運動長青樹的定義」(he has rewritten all previous definitions of longevity),「占士踏入NBA生涯第22年持續邁向更多里程碑,較史上任何球員攻入多出接近6000分。」



勒邦占士打破生涯總得分50000大關。(路透社)

50000分俱樂部史上首人

對塘鵝賽前,出戰NBA第22個球季的勒邦占士在常規賽及季後賽的生涯總得分已達到49999分,只差一分便能成為「50000分俱樂部」首人。比賽首節4分鐘,他在左邊接應當錫(Luka Doncic)傳球射入三分完成壯舉,引來全場球迷歡呼。

2022年2月,他超越「天勾」渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)44149分的總得分紀錄後,至今仍在NBA保持出色狀態,今季場均仍能貢獻24.9分、8.5次助攻和8次籃板,目前湖人也以7連勝排在西岸第二,狀態正佳。

「大帝」今仗對塘鵝攻下全隊最高的34分,目前40歲的他仍未計劃何時退役,日前還獲選本月西岸最佳球員,NBA官網形容:「他改寫之前所有關於運動長青樹的定義」。

仍未言退可追逐另一紀錄

勒邦占士常規賽總得分(41871分)與季後賽總得分(8162)同為歷史最高,他仍未言退下,還可挑戰常規賽出場次數紀錄。目前NBA常規賽歷史上陣次數最多的是「酋長」巴利殊(Robert Parish),共出戰1611次,渣巴以1560次排第二,占士則以1547次排第3。

只要保持健康,相信占士能在今季超越渣巴成為史上第二,也有望在下年冬天超越巴利殊的紀錄,成為聯盟史上「上陣王」。