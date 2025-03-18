NBA｜保羅佐治宣布因傷收咧　76人三巨頭爭冠計劃連續觸礁

NBA球隊76人在香港時間周二（18日）宣布，陣中球星保羅佐治（Paul George）因左內收肌及膝蓋受傷，至少休戰6星期，確定無緣今季餘下常規賽。



76人去年夏天羅致保羅佐治，以他與艾比迪（Joel Embiid）、麥斯（Tyrese Maxey）組成三巨頭，不過三人持續受傷患困擾下，球隊今季連能否進入季後賽都成問題。



保羅佐治因傷確定無緣今季餘下賽事。（Getty Images）

34歲的保羅佐治曾9次入選全明星，近5季在快艇每季場均得分都超過20分。不過今季加盟76人後，他頻受傷患困擾，目前只出戰41場常規賽，場均得分16.2，是2014/15球季後最低一次（該季他因傷只出戰6場）。

保羅佐治最近一次上陣是3月5日對木狼，該戰他出戰30分鐘並取得7分，至今未再落場。76人周二發表聲明，表示保羅佐治向專家求診後決定接受治療，並將休戰至少6星期。今季常規賽在4月14日結束情況下，即他肯定無緣餘下常規賽。

保羅佐治今季以頂薪加盟，年薪約5000萬美元。（路透社）

76人在去年夏天以4年2.12億美元頂薪簽入保羅佐治，他與頭號球星艾比迪每年薪酬合計過億美元，佔全隊人工約6成，再加上24歲的麥斯，本是可嘗試爭冠的三巨頭陣容。

然而艾比迪在2月尾因左膝受傷宣布收咧，保羅佐治如今又同樣因傷休戰，麥斯也不時受傷缺陣，76人戰績大受影響，目前僅以23勝44負排東岸第12，落後第10的公牛5場勝場，連附加賽門票也未必能夠取得。