NBA｜勇士大勝馬刺創5項球季紀錄　居里畢拿僅打三節為大戰留力

勇士周一（31日）以148：106大勝馬刺，創今季球隊最高得分，重回西岸第6位。兩位主力球星史提芬居里（Stephen Curry）及占美畢拿（Jimmy Butler），今仗僅打三節便提前休息，為之後大戰留力。



普贊斯基（Brandin Podziemski）今仗攻入全場最高27分。（路透社）

面對排西岸第13的馬刺，勇士今場眾將多點開花，所有上場球員都有得分，而且三分命中率高達47.7%，今季三分命中率最高的騎士，場均數據是38.4%；而且42分分差、42次助攻、17次偷波及34分快攻得分，都是球隊今季最高紀錄。

馬刺被打得潰不成軍情況下，勇士在第三節完結時已大幅領先對手111：73，史提芬居里跟占美畢拿在末節都沒有上陣，兩人今戰同樣只得13分，但球隊最終仍大勝馬刺。

史提芬居里今場復出，打三節便提前離場休息。（Getty Images）

居里早前因盤骨受傷而連續兩場休戰，今仗提前「打卡」休息，相信是為應付之後比賽作準備。勇士目前以43勝31負排西岸第6，但僅領先第8的快艇1場勝仗，想避免跌入附加賽仍要一番奮戰。

占美畢拿今季加盟為居里減輕不少負擔，兩人聯手也讓勇士變得更難防範，他們至今同場出戰19場贏17場，勝率高達89.5%。

占美畢拿加盟大大提升勇士表現。（路透社）

勇士會在周三（2日）早上面對灰熊，後者日前突然辭退主帥詹金斯（Taylor Jenkins）引來熱議，周日不敵湖人後，目前在西岸第5僅比勇士多1場勝場。

周五勇士則會與湖人上演焦點一戰，湖人目前以45勝29負排西岸第4，若勇士此戰勝出讓兩隊戰績拉近，相信西岸的季後賽爭奪戰將會變得更白熱化。