NBA｜灰熊突然辭退隊史最多勝仗主帥　疑因球隊內訌高層手起刀落

灰熊周五（28日）突然宣布辭退主帥詹金斯（Taylor Jenkins），但球隊目前排西岸第5，近況不俗之餘，詹金斯更是隊史最多勝場教頭。

常規賽只剩9場，灰熊只領先第8的木狼兩場勝仗，在西岸的季後賽席位並非十拿九穩，關鍵時刻毫無預警地辭退主帥，消息震驚外界。



進入常規賽最後直路，灰熊突然辭退主帥詹金斯。（路透社）

灰熊目前44勝29負排西岸第5，與有勒邦占士（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）在陣的湖人戰績相同，詹金斯在常規賽還餘下9場的關鍵時刻突然被辭退，連「行家」金塊教頭米高馬龍（Michael Malone）也表示震驚和覺得奇怪，認為他是聯盟最佳教練之一。

灰熊總裁及籃球營運總經理Zach Kleiman在官網聲明中表示與詹金斯分道揚鑣，感謝對方近6季為球隊作出的貢獻，但未有說明原因：「由於我們的球員在詹金斯帶領下持續取得成功，這是艱難決定。我祝福詹金斯未來一切順利。」

灰熊在詹金斯帶領下三次闖入季後賽。（路透社）

詹金斯自2019年6月起執教灰熊，在球隊戰績為250勝214負，勝率53.9%。在去年11月20日對76人時，他超越曾率隊取196勝的賀連斯（Lionel Hollins），成為隊史勝仗最多教頭。

著名記者Shams Charania表示，詹金斯在周五早上被叫到辦公室，然後當面被解僱，目前球隊由助教Tuomas Iisalo暫掌帥印。至於他為何突然「落鑊」仍然是謎，不少媒體認為原因是他已失去對更衣室的控制。

有傳早前灰熊內訌，詹金斯已無法控制更衣室。（路透社）

周三灰熊以140：103大勝爵士一役，球隊後備席曾出現衝突，當時班尼（Desmond Bane）突然出手將艾達馬（Santi Aldama）推跌在椅子上，幸好隊友將二人分開，未有令事件升級。