NBA｜杜蘭特腳踝90度扭傷退下火線　太陽慘敗離季後賽再遠一步

太陽周一（31日）以109：148慘敗予火箭，球星杜蘭特（Kevin Durant）更在第三節中段扭傷腳踝離場，未知何時能復出。



杜蘭特扭傷而退下火線。（Getty Images）

第三節尚餘6分57秒，杜蘭特上籃時踩到史密夫（Jabari Smith Sr.）的腳而扭傷，左腳腳踝呈90度變形，之後他退下火線，未再在今場比賽上陣。杜蘭特今季場均能攻入26.8分，排全聯盟第6。

太陽今季戰績平平，目前僅以35勝40負排西岸第11，落後第10位的帝王1場勝仗，附加賽席位也未到手。

太陽連附加賽門票也未必能取得。（Getty Images）

太陽主帥畢頓賀沙（Mike Budenholzer）賽後表示，杜蘭特會在之後接受磁力共振檢查。球隊將從周二起展開連續三場作客之旅，杜蘭特暫時不會隨隊遠征。杜蘭特今季已出戰62場常規賽，只差3場才到達參選球季最佳陣容的最低要求。

慘敗加上主將受傷，畢頓賀沙表示經歷糟糕一夜，他認為球隊需在此情況下破釜沉舟，以更好表現爭取勝利。