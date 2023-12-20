NBA｜莫蘭特停賽25場後復出即做灰熊英雄　轟34分兼絕殺塘鵝

莫蘭特（Ja Morant）被罰停賽25場後，以英雄姿態強勢回歸，在當地時間昨（19日）晚的NBA比賽復出，代表灰熊作客塘鵝。灰熊在第二節一度落後24分，形勢險峻，但在全場攻入34分的莫蘭特帶領下逐步追近。莫蘭特更負責球隊的最後一擊，獨闖龍潭，射入絕殺兩分，幫灰熊贏115：113。



莫蘭特停賽後復出，今季首次為灰熊上陣。（路透社）

因為一而再在社交網站直播中展示槍械，莫蘭特被聯盟重罰停賽25場。至昨晚灰熊作客塘鵝，24歲的莫蘭特刑滿復出，235日後首次在NBA披甲，也是他在23/24球季首次上陣。在莫蘭特停賽期間，灰熊僅得6勝19負。

灰熊在第二節表現低迷，全節只得16分，一度被塘鵝拋離至24分差距，半場落後41：60。在第三節，灰熊在莫蘭特單節攻入13分下回勇，追近至77：87的10分差距。

莫蘭特在第三、四節手感火熱，在這兩節攻入27分。（路透社）

在第四節，莫蘭特繼續勇銳，與謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）同樣單節入14分，領灰熊在完場前1分56秒追成109平手。莫蘭特尾段手感火熱，無人能阻，兩度得分，幫灰熊領先，但又兩度被塘鵝扳平。比賽時間尚餘9.1秒，兩隊打成113平手。

莫蘭特負責最後一擊，射入絕殺兩分。（路透社）

灰熊教練詹金斯（Taylor Jenkins）設計好最後一擊，將重任交到莫蘭特手上，「由獨特的球員去完成獨特的攻勢」。莫蘭特不負眾望，獨闖龍潭，在人叢中上籃，以115：113絕殺塘鵝。

【莫蘭特絕殺片段】

莫蘭特攻入全隊最高的34分，搶到6個籃板及交出8次助攻，有27分在下半場兩節中取得。

「我一直有努力的，老友。」莫蘭特說：「我已經有8個月沒有比賽，有很多時間去自我增值。我經歷了很多艱難的日子。不過，你們都知，籃球就是我的人生，這是我熱愛的，也能為我療癒的。很高興可以復出。」