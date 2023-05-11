NBA｜莫蘭特落選最佳陣容見財化水　未能觸發3億港元合約條款

NBA最佳陣容結果今（11日）晨出爐，有人歡喜有人愁，此前醜聞纏身而遭停賽的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），相信是最失望的一個——皆因他落選今球季三個最佳陣容，並因此失去近3900萬美元（約3.05億港元）。



莫蘭特去年入選NBA最佳陣容第二隊，並在7月與灰熊續約5年。據新約條款，他的5年合約總值1.94億美元，如果他能夠在22/23球季達成以下其中一項成就，整份合約的金額就會提升到2.33億美元。條件有：

（1）當選最有價值球員、

（2）當選最佳防守球員或

（3）入選最佳陣容。

莫蘭特因沒入選最佳陣容，將因此損失接近3900萬美元。（路透社）

結果，莫蘭特逐一錯過這些條款。今季NBA的常規賽最有價值球員由76人的艾比迪（Joel Embiid）得到，而最佳防守球員則由灰熊隊友謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）當選。

NBA今季最佳陣容在早上出爐，或許是受到此前直播露槍、夜店等醜聞影響，加上曾被罰停賽，莫蘭特未能成為得分最高的6名後衛，無緣入選今季的最佳陣容。按ESPN記者、知名薪資專家Bobby Marks的說法，他的合約將無法提升至2.33億美元，損失接近3900萬美元。

NBA最佳陣容由美國及加拿大的體育記者和主持人投票選出，根據選票分別有5分、3分和1分，上季莫蘭特以301分入選第二隊，比勇士當家球星史提芬居里（Stephen Curry）還要高。

上季NBA最佳陣容名單。（NBA官網）

然而今季莫蘭特在名單上不見蹤影，直至看到官網最後一段提及其餘球員，才看到這名灰熊後衛只有44分，雖已是名單外最高分的後衛，但距離入選三隊仍有一段距離。

今季NBA最佳陣容名單。（NBA官網）

如此大的票數及得分落差，是因為莫蘭特的表現明顯下滑，又或是受停賽影響導致嗎？查看數據，莫蘭特3月時受場外風波影響連續缺陣9場，不過今季常規賽上陣61次，比上季多4場；場均得分從27.4稍微下滑至26.2，但助攻也從6.7上升至8.1。

就此看來，這名灰熊控衛表現與上季相差不大，即使停賽也比之前出場次數更多，失落最佳陣容，或許較大程度是與場外因素有關。莫蘭特本人在結果出爐後，亦在個人Twitter上以一個瞪眼的表情回應，隨後再表示會很快回到頂尖球員行列之中。

不過他也轉發一條《孟菲斯日報》（The Daily Memphian）記者的貼文，意思是莫蘭特場內的表現已足夠出色，今次沒能獲得選票肯定是因為各種場外醜聞所致。如此想來，他當日直播玩槍的代價也真是足夠巨大。

綠軍雙將齊齊加薪

與莫蘭特相反地，由於成功入選最佳陣容，塞爾特人的泰譚（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）均能取得一紙可觀的合約。

今季場均能貢獻30.1分和8.8個籃板的泰譚，將能在下年7月與球隊簽下5年總值3.18億的合約；布朗若在今夏續約，則可獲得5年總值2.95億的薪資。