NBA｜當錫首披露交易後心路歷程　本想在達拉斯退役：我心都碎了

當錫（Luka Doncic）在2月被獨行俠送走，與湖人中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis/AD）交換震驚NBA。

他最近接受ESPN專訪，首次談及這宗驚天交易，還向記者展示當日氣憤地摔爛的手提電話：「老實說，我感覺心都碎了。」



當錫自2018年加盟獨行俠起，一直都是隊中核心。（Getty Images）

來自斯洛文尼亞的當錫，2018年從皇家馬德里加盟獨行俠，在達拉斯征戰7年，他一直都是隊中標誌性人物，更在去領軍晉身總決賽。

然而今年2月，他毫無預警地被球隊交易至湖人，消息震驚外界，連爆料的著名記者Shams Charania都被誤會是帳號被盜。當錫之後發文告別獨行俠球迷時，表示「我曾以為會在這裏渡過整個職業生涯」。

當錫今次接受ESPN專訪，回憶被交易那天，他指當時因為電視壞掉，正在床上準備睡覺，得知轉會消息時，不禁數次自問「今天是愚人節嗎？」

當錫與經理人展示當晚被摔爛的手提電話。（X影片截圖）

然後當錫經理人Lara Beth Seager向記者展示一部背面被摔爛的手提電話，並稱之為當晚的紀念品（souvenir），當錫承認當晚得知被球隊交易後，便將電話掛掉並扔走：「它仍然能用。」

被問到最初得知消息時有何感受，他指當時感到十分悲傷：「我也非常震驚。老實說，我感覺心都碎了。」

早前重返達拉斯主場，當錫在觀看致敬影片時激動落淚。（路透社）

交易落實後，圍繞其中的傳聞不少，有指獨行俠總經理哈里遜（Nico Harrison）不滿當錫體重過重，因此將他放棄。哈里遜日前接受訪問時否認此說法，但即使引來球迷強烈不滿，更不斷在比賽時被自家球迷高喊「Fire Nico」（辭退哈里遜），他仍不為當日決定後悔，再次強調「防守才能奪冠」，似乎暗示當錫防守表現不佳。

對此當錫表示：「他（哈里遜）現在說話的方式令人難過，我從沒有說過他的壞話，我只是想向前看。我一直記掛着達拉斯的球迷和前隊友，但是時候向前看了。」同時當錫也承認，交易後他跟哈里遜至今沒有任何聯絡。

哈里遜促成交易後引來獨行俠球迷不滿。（路透社）

早前以湖人身份重返達拉斯主場，當錫仍受到獨行俠球迷熱烈歡迎，被問到在自己名字前加上洛杉磯湖人，聽起來會否感到有點奇怪時，他點頭稱是，但回答：「正開始習慣（getting used to it）。」

那麼，他本來是否打算在獨行俠完成整個職業生涯呢？當錫回答得不假思索：「當然，這是很容易回答的問題。」