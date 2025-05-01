戴歷路斯攜家人訪港修頓獻技　球迷狂呼MVP　6歲兒子超搶鏡

NBA退役球星戴歷路斯（Derrick Rose）相隔12年再度來港，今日（1日）在修頓場館與一眾香港球迷見面。這名36歲的NBA史上最年輕MVP得主落場獻技，經常與球迷互動，十分親民，在場球迷非常受落，他的6歲兒子更是滿場飛，十分搶鏡。



飽受膝傷困擾的戴歷路斯，上年9月宣布退役，結束16年職業生涯。這名NBA史上最年輕MVP（最有價值球員）近期訪華，先後造訪廣州、成都，周一（28日）攜同家人抵達香港，連日出席不同活動，今日在修頓場館與本地球迷見面。

戴歷路斯在修頓辦見面會。（鄭子峰攝）

戴歷路斯的見面會在晚上7時開始，在下午5時半已有不少球迷在場外排隊等候入場，當中排頭位、購入1480元VIP門票的球迷Jiro，在中午12時左右已到場，他指大會表示以先到先得方式進場，但大會一度要求他們與其他票價的球迷一同排隊，最後調停後率先入場，但Jiro難得一睹路斯的風采，這個票價仍是值回票價。

戴歷路斯相隔12年再來港，今次攜同妻子、女兒Layla及兒子London。（鄭子峰攝）

戴歷路斯相隔12年再度來港，在場球迷穿上不同年代的路斯球衣。即使活動延遲約半小時開始，依然不減球迷們的熱情，不斷高呼「MVP」歡迎路斯，這名NBA球星攜同女兒Layla及兒子London進場。6歲的London在場內滿場飛，不停運球及射籃，似乎盡得父親的籃球因子。

見面會在開始不久，即場抽中多位幸運兒，與戴歷路斯大玩射籃遊戲，燃起全場氣氛，路斯與兒子及好友同隊，竟被球迷三射三中擊敗，路斯笑着高呼不公平再要求重賽，其後成功扳回一城，而幸運球迷們即與路斯合照及簽名，這名NBA球星來者不拒。

路斯與球迷大玩射籃遊戲。（鄭子峰攝）

戴歷路斯緊接與兒子London一同落場打表演賽，上半場先與小朋友交手，下半場改由藝人張繼聰、周柏豪等球員上場。每當路斯運球、起手，全場球迷報以歡呼聲，不時高呼「MVP」，結果兩軍打成46：46平手，和氣收場。戴歷路斯最後再抽出4名幸運兒，獲得由他親筆簽名的球衣，然後再與在場球迷大合照，結束近一個半小時的見面會。

修頓場內的球迷相當熱情，更不想錯過每個親近路斯的機會，不少球迷在活動結束後走進球場，嘗試與路斯近距離接觸，被工作人員阻繞，場面一度混亂。當戴歷路斯離場後，球迷們仍留守在門口，希望路斯重回球場。

路斯獻技，在場球遊非常興奮。（鄭子峰攝）

戴歷路斯12年前來港，當年還是24歲、如日中天的NBA新星，如今再度訪港，路斯已是一名父親，他盛讚香港依然吸引，「香港文化依然令人着迷，今次來港吃了很多美食、收到不少禮物，與家人在香港享受美好時光，是個美好的體驗。」

談及退役生活，路斯希望把自己的精神傳承下去：「我在球場上已經沒遺憾，如今想回饋年輕一代，繼續傳遞愛，希望把我的精神繼續傳下去。」

戴歷路斯退役後，希望繼續傳遞愛及推動籃球發展。（鄭子峰攝）

即使路斯上年退役，他依然離不開籃球圈，今次與本地籃球學校合作，今早在宣道國際學校親身指導本地小將，路斯對小將正評不斷，直言這是來港的最大理由，「在我的中國之旅，或是在香港，我都看到很多具天份、具潛質的小朋友，這個也是我東來的原因。當我年少時，我沒有機會在室內場打波，如今我有能力，所有發展都不能忽略新一代，所以我更想為他們提供更完備的設施，讓他們茁壯成長。」

戴歷路斯寄語年輕球員，紀律是好球員必備的一環，無論從小學、中學甚至到NBA，紀律對球員十分重要，他也以相同的方式培養兒子。