NBA季後賽︱居里外投失靈畢拿及時復出　勇士挫火箭晉級「叫糊」

NBA季後賽，洛杉磯湖人再負木狼後，場數落後至1：3，陷出局邊緣；西岸另一焦點球隊金州勇士，Game 4獲早前受傷避戰一場的占美畢拿（Jimmy Butler）復出上陣，即使王牌射手史提芬居里（Stephen Curry）外投失靈，畢拿擔起大旗比賽最後1分鐘內共射入5個罰球領軍109：106險勝火箭，系列賽場數領先至3：1，只差一場勝仗便可擊敗這支2號種子。



NBA季後賽︱占美畢拿（Jimmy Butler）復出上陣，即領勇士再次擊敗火箭。(路透社)

居里外投失靈 勇士末段一度告急

勇士常規賽表現平平，僅以西岸7號種子身份出戰季後賽，不過自從月前獲畢拿加盟，內線進攻和防守能力都獲升級，就算季後賽首輪要挑戰2號種子火箭，外界也不敢看淡他們的晉級機會。首仗他們果然順利作客獲勝，可是Game 2畢拿早段受傷離場，火箭扳回一城追至1：1平手。

畢拿傷勢一度看來不樂觀，勇士晉級機會一下子變冷。他在Game 3缺陣仍到場為隊友打氣，史提芬居里發揮球星本色獨取36分領軍贏出關鍵一仗，賽後揚言「球隊要贏波，我每場都要交出最佳表現」。可是到了Game 4居里表現相對失色，球隊看似快要落敗，幸得畢拿挺身而出。

NBA季後賽︱居里今仗表現相對失色，三分球8射僅2中，全場獲17分。(路透社)

畢拿最後58.1秒5個罰球制勝

雙方今場得分互有上落，完場前8分鐘戰至90：90平手後，勇士一度持續稍為落後，完場前4分20秒比數97：101，畢拿近射得手追近至2分差距，帶領勇士打出一波7：0攻勢反超前，包括餘下2分12秒他上籃得手助球隊104：101領先3分。火箭並未投降，雲菲特（Fred VanVleet）在最後1分20秒的三分球，追成104：104平手，為比賽末段再掀高潮。

危機中畢拿再次挺身而出，先在餘下58.1秒連入3記罰球，為球隊取得3分優勢，惟勇士再被追近至107：106。勝負難料之際，餘下4秒他成功搶得主宰今場勝負的籃板球，繼而再射入2個罰球，就是他最後1分鐘內的5個罰球和那個關鍵籃板，領勇士109：106險勝火箭，系列賽「叫糊」場數領先至3：1。

Playoff Jimmy 領勇士「叫糊」

畢拿素有「Playoff Jimmy」稱號，今場再次展示「季後賽大心臟」本色，他在受傷後僅休息一場便復出，正選上陣還出場達40分鐘，12次起手7中，包括一個三分球，加上罰球線上12射全中，個人獨取27分。

居里13射6中，但三分球8次起手只得2球命中，全場僅得17分，勇士還有樸斯安施基（Brandin Podziemski）的26分，就算雲維特攻入8個三分球，火箭仍要落敗。居里賽後讚揚畢拿復出首仗的神勇表現，「那完全是決心和意志」（Sheer determination and will），卡爾教練直接指出：「這是季後賽，而他是占美畢拿，這就是他會做的事」（It's the Playoffs, and he's Jimmy Butler. This is what he does）。

NBA季後賽最新形勢。（X@NBA）

騎士隨雷霆腳步同樣橫掃對手晉級

Game 5會在香港時間周四早上於火箭主場上演。目前東、西岸頭號種子已率先晉級，西岸榜首雷霆率先以4：0橫掃灰熊，今晨東岸第一的騎士亦再勝一仗，同樣直落4：0淘汰熱火。騎士的對手很大機會是以前3：1領先公鹿的溜馬，雷霆則要等待鬥得難分難解的金塊與快艇決出高下。

下線方面，勇士如果贏多一場，便會遇上湖人對木狼的勝方，目前湖人正落後1：3；東岸下線形勢同樣相對明朗，塞爾特人和紐約人，分別都以3：1領先魔術和活塞。