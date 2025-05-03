敬普波域治　兩大元素構築籃球哲學　成就逾千勝教頭｜NBA人物誌

人稱Coach Pop的76歲NBA傳奇教頭普波域治（Gregg Popovich），終於敵不過歳月的痕跡，要從聖安東尼奧馬刺的主教練崗位退下來，轉任球會的籃球營運總裁。

季初因為中風而宣布要無限期休養的他，雖然一直沒有放棄過重新回到場邊執教的心願，但畢竟年事已高，為了延續他至愛的籃球事業，選擇退後一步也不算壞事。

作為NBA史上取得最多常規賽勝仗的教練，普波域治的執教生涯已可謂無憾。



普波域治去年11月中風後一直休養，至昨日宣布從馬刺主教練一職退下來。（Getty Images）

當普波域治要退下來，並交棒給今季暫代的米治莊臣（Mitch Johnson）「坐正」頂上接任馬刺主帥的消息在香港時間半夜傳來時，筆者心頭仍難免一震。從寫新聞行業多年，經常提醒自己下筆要保持客觀，不要加入太多私人感情在報道之中，加上普帥中季整季未歸，較早前又傳出過在餐廳暈倒的壞消息，都相信普帥總會有退下來的一天。但這一天來到之時，仍難免百感交集，全因為普波域治和他的籃球哲學，筆者才會成為馬刺擁躉多年。

普波域治兩位門生卡爾和烏度卡，周六賽前都穿上恩師T恤：

普波域治在執教生涯尾段得到雲班耶馬，銳意為馬刺開拓下一個皇朝。（Getty Images）

普波域治作為NBA史上15大教練之一，可以寫下的多不勝數，他的執教哲學已不用多說：團隊至上、不斷傳送、無球跑動製造更多空間以創造優質的起手機會、堅持盡量取得近籃框的easy basket...... 太多太多片段已年復一年的滲入了我腦海之中，馬刺5次總冠軍畫面仍歷歷在目，無數球星和教練在他公布退下總教練一職後的致意，已盡顯他的地位。

普波域治於美國空軍學院畢業。

軍人出身締造獨特性格

普波域治的籃球生涯之初可以由大學時代講起，普帥就讀於美國空軍學院，主修蘇聯研究。在大學時他參加了籃球隊，更在高年班時成為了球隊隊長和主力得分手。畢業後，參與了軍方的情報工作訓練，並希望加入中情局（CIA）工作。其時他在美國空軍服役，並參加了軍方籃球隊，更隨隊在東歐和蘇聯比賽過。在1972年他獲選為美國空軍籃球隊長，除了贏得業餘運動員工會比賽錦標外，更獲得1972年美國奧運籃球隊的試訓機會。

之後他輾轉做過母校空軍籃球隊的助教和因為擔任教職而兼職執教過一些大學球隊，直至1988年他39歲之時，加入了和他一生人密不可分的NBA球會聖安東尼奧馬刺擔任助教，開展了他的職業籃球事業。

普波域治曾在金州勇士擔任尼爾遜助教兩年。（Getty Images）

在普波域治整個執教生涯中，最被人記得是他的堅毅而又帶點暴躁的性格、對紀律的執着、決定果斷以及對團隊和無私籃球的推崇，或多或少都因為出身軍人而練就出來。最經典莫過於他在NBA生涯早段，當他在勇士擔任另一名帥尼爾遜助手兩年後回巢，重返馬刺出任球會總經理及籃球營運副總裁，他先簽回自己最信懶的控衛「小將軍」艾佛利莊遜（Avery Johnson）作正選，又將當時隊中的「麻煩友」洛文交易至公牛。

更果斷的一次，是在1996年季初當球隊開季戰績欠佳時，手起刀落將時任教頭希爾（Box Hill）炒掉，然後任命自己做馬刺總教練，成就了馬刺史上重要一章。

艾佛利莊遜（右）和大衛羅賓遜，是普波域治在馬刺執教早期的主力。（Getty Images）

籃球哲學彰顯無私精神

正如前述，眾所周知普波域治的籃球是團隊至上、不斷傳送、無球跑動製造更多空間以創造優質的起手機會，在今時今日推崇小球和三分戰術的年代，他曾經批評過這種打法「無聊」，但其實他多次強調，他從不否定三分球的重要性，「我們當然會投三分，如果不投沒辦法贏得任何一座冠軍，所有隊伍都要有投外線的能力。」

哈蒙獲普波域治提拔升首位NBA女性主教練。（Getty Images）

由普帥一手提拔成為首位NBA女性主教練的哈蒙（Becky Hammon）曾一語道破普帥的想法：「馬刺一向重視投射，也又不少球員能投，關鍵是在於何時投、如何投，我們要閱讀球賽和針對對方防守，找無人的空檔投球，三分絕不會是為投而投。」

現今勇士主帥卡爾球員時代曾在馬刺效力，在普波域治麾下取得兩隻冠軍指環。（Getty Images）

另一名帥卡爾（Steve Kerr）曾在普帥麾下打球，而他執教勇士後以居里和湯臣這對「浪花兄弟」為首的三分戰術更是改變了整個NBA生態。他曾經表示，自己崇尚普波域治的思想，盡快以跑動找到上籃和入樽的機會，假如看到球員在打快攻時投三分仍然會抓狂，除非每人都有居里和湯臣的投射能力。這點普波域治也曾和應過：「自從勇士成功後，很多球隊戰術上都模仿他們，但如果球員沒有居里和湯臣的能力，根本是死路一條。」一言而蔽之，因材施教才是最重要。卡爾更曾指出，普帥是聯盟中最早研究兩邊底角零角度三分的教練，反覆研究攻守數據去防守或投射零角度三分球。

馬刺名將荷利（右）曾表示，普波域治在他女兒病故前不斷鼓勵他要多花時間一起相處。（Getty Images）

重視家庭 與妻子鶼鰈情深42年

普波域治有句說話常常掛在口邊：「生活大於籃球」，雖然他自己是個不折不扣的工作狂，但他向來都向球員灌輸重視家庭和生活的重要性。當球員感到沮喪時，他不只一次表示：「當你覺得人生有些糟糕時刻，恭喜你了，你有一個不錯的人生！」馬刺輝煌歷史中的「GDP三巨頭」其中二人柏加和真奴比利曾表示，普帥很重視和球員晚飯的時間，他就像一個爸爸般和球員建立關係，鼓勵大家。

柏加和鄧肯都曾經表示，普波域治最愛和球員利用晚餐時間互相了解。（Getty Images）

曾為馬刺奪得總冠軍的荷利，回憶起他在馬刺的最後一年，他的女兒生病了，普波域治告訴他即時離開：「去醫院陪你的女兒直到她出院。不要告訴我那些情況好轉的廢話，我要你陪她直至她出院！」荷利直言，雖然兩年之後他的女兒過世，但當時他很感激普波域治給予他和家人相處的時光。

普波域治與妻子Erin一起生活42年，妻子於2018年病逝。（Getty Images）

普帥自己當然也重視其家人，他的太太Erin在2018年病逝前，與普波域治一起走過了42個寒暑，普帥直言太太他的人生導師。雖然Erin一向低調甚少公開露面，但全個聯盟都知普帥是個愛妻號，在Erin離世那天，不少球星包括勒邦占士在記者口中聽到這消息時也流下傷心的眼淚，而普波域治自此亦較以往顯得落寞。普帥心知，他那暴躁的脾氣，一生中只有Erin能收服。

普波域治從不畏懼表達自己立場，他作為軍人出身認為奏國歌時要肅立，但他從不阻止球員表達自己想法。（Getty Images）

堅守原則追求公義 不畏懼發聲

懂得投入生活，當然會追求人生價值，思考人生和改變社會。普波域治向來不掩飾他各種立場，和對公義的追求。他除了和球員討論籃球，也會和球員討論社會問題，例如討論選舉法案、敘利亞戰爭、地綠政治、同志婚姻、恐怖主義等議題，從他提拔哈蒙任主教練就知他眼中只看到能力，沒有性別分野。在早年美國體壇一片Black live matter運動的聲音之下，普帥既秉持對種族平等的追求，亦有作為軍人的堅持，不認同在奏國歌時下跪，堅持肅立，但他沒有阻止任何球員表態。

普波域治為勸阻球迷向尼納特喝倒采，不惜與馬刺球迷口角。（Getty Images）

當馬刺近年最具爭議的球員尼納特（Kawhi Leonard）代表其他球隊回馬刺倒戈遭球迷噓爆時，普波域治更即場開咪維護昔日愛徒，勸停主場球迷，就算球迷不領情連普帥也批評，他也堅持人與人的關係遠比球賽重要。

「GDP三巨頭」鄧肯、真路比利和柏加，是普波域治建立馬刺王朝的重要棋子。（Getty Images）

說到底，普波域治的教練生涯，關鍵字就是「關係與責任」。真路比利經常表示，2013年總決賽不敵熱火後的球隊晚宴，普波域治對全隊作出的鼓勵，就是翌季馬刺取得總冠軍的根基。普帥對所有球員視如己出，就像一個父親般時而嚴厲時而溫柔，對球員循循善誘。當球員建立了良好關係，自然就明白自己責任所在，他甚至會以企鵝育兒的生態片段來讓球員明白責任和分工合作的重要性；有了「關係與責任」，就有團隊至上之心，打出無私和紥實的籃球，亦豐富了自己的人生。

普波域治執教生涯重要數字：

擔住馬刺主教練29年（1996-2025）

5次NBA總冠軍（1999、2003、2005、2007、2014）

常規賽1422勝（史上第1名）

季後賽170勝

1次奧運金牌（2020東京奧運）

3次年度最佳教練（2003, 2012, 2014）

22次領馬刺進入季後賽

