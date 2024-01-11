NBA｜雲班耶馬大三元連創多項紀錄　率馬刺輕取活塞止5連敗

聖安東尼奧馬刺今季戰績雖然低迷，一直排在西岸榜尾，不過狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）的出色表現，持續成為媒體焦點。

今仗面對東岸榜尾活塞，這名法國新秀打出精彩一仗，僅用21分鐘便取得「大三元」，助馬刺以130：108大勝終止5連敗，更創下多項紀錄。



雲班耶馬今仗表現全能。（路透社）

從季前賽開始，馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）便不斷試驗雲班耶馬的位置及職責，至近期開始穩定出任中鋒。這名身高2.24米的新科狀元除擁有驚人臂展外，還具備三分及盤球能力，今仗他再為展示另一項特長——傳球。

這名狀元的得分表現今季已經常成為精華片段，在各大社交平台瘋傳，今仗更為球迷驚訝的，卻是其多次妙傳，後手、快攻、通坑渠、突破分波、高位策應等類型皆有，更有人表示想起傳奇控衛「魔術手」莊遜（Magic Johnson），其中在首節的一記籃底「四分衛」式長傳，十分精彩。

雲班耶馬今仗表現全能，首節打了不到一半，雲班耶馬便錄得6分5籃板4助攻的全能數據，更助馬刺以31：19的巨大優勢進入第二節。活塞主將基迪根寧咸（Cade Cunningham）因傷缺陣，令馬刺的優勢輕易保住，大部分時間領先雙位數，而今仗提早進入垃圾時間，結果以130：108大勝，終止5連敗。

雲班耶馬在第四節取得NBA生涯首次三雙後便被換出，全場比賽錄16分12籃版10次助攻，而且沒有失誤。這名狀元今仗數據打破多項紀錄，包括NBA史上最年輕中鋒三雙（20歲6天）、最年輕無失誤三雙、馬刺隊史最年輕三雙；同時他亦加入韋斯保克（Russell Westbrook，20分鐘）的行列，成為NBA史上僅有兩名在24分鐘出場時間內達成「大三元」的球員。

賽後普波域治當然大讚愛徒：「他是一名出色的傳球手，在來到馬刺之前便已經如此。今晚我們圍繞着他來打，讓他能更集中進攻。」同時這名教頭表示球隊正在學習雲班耶馬想在哪裏要球，在哪裏覺得最自在，「其他球員也在學習如何在他周圍走位和入楔，他們有一些很好的走位，雲班耶馬也傳得很好。」

球迷紛紛在社交媒體X（前稱Twitter）上稱讚雲班耶馬表現：「他能找到所有人！球商實在難以置信！是鄧肯（Tim Duncan）級數！」、「兄弟，他打得像魔術手莊遜」、「未來幾年他將成為NBA代表球星」。