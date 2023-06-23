NBA選秀｜雲班耶馬膺狀元如願投馬刺　夢想成真流下男兒淚

聖安東尼奧馬刺獲得NBA選秀的「狀元籤」，法國新秀雲班耶馬大熱當選，這名有「外星人」稱號的新科狀元，不禁流下感動的眼淚，直言「完成了畢生的夢想」。不少法國球迷希望馬刺取得狀元籤，與昔日名將柏加有莫大關係。



NBA選秀大會在香港時間今早（23日）舉行，獲得狀元籤的馬刺，一如外界所料揀選法國新秀雲班耶馬（Victor Wembanyama）。這名19歲的法國新星，身高達7呎4吋（約2.26米），是聯盟最高的球員，臂展達到8吋（約2.44米），但他的靈活程度與一般後衛無異，加上具備三分球能力，這種全能的表現，難怪令NBA無比期待這名「外星人」的登陸。

NBA｜馬刺時隔26年再中狀元籤 勢獲法國新秀「外星人」雲班耶馬

身高達7呎4吋的雲班耶馬，同時擁有後衛的靈活及三分球能力，他的實力令人期待。（路透社）

馬刺是史上第3位以狀元身份加盟的球員，雲班耶馬接受訪問時，不禁流下男兒淚，「從施華（NBA主席）口中說出我的名字，這一幕在我腦海上演無數次，如今終於成為事實，這是我由小到大的夢想，我就像完成了畢生的夢想一樣。」

雲班耶馬必定是馬刺重建的核心，他直言會傾盡全力，協助馬刺重回高峰，「我會用盡百分百的努力，嘗試助球隊爭勝，希望在場內場外也為馬刺帶來改變，我知道我的影響力不止在籃球。」

雲班耶馬大熱成為狀元，如願加盟馬刺。（路透社）

當馬刺取得狀元籤時，雲班耶馬雙手抱頭，狀甚興奮，相信不少法國球迷同樣雀躍萬分。雲班耶馬直言，多達近半的法國球迷，也希望馬刺取得狀元籤，這與名宿柏加（Tony Parker）不無關係。

柏加在效力馬刺時，與鄧肯（Tim Duncan）及真路比利（Manu Ginóbili）創下馬刺皇朝，雲班耶馬正是看着這支馬刺成長，從而慢慢薰陶成為馬刺球迷，如今終於由球迷變球員，真真正正為馬刺效力。

雲班耶馬小時候穿上馬刺球衣，如今如願加盟馬刺。（Twitter截圖）

NBA 2023年度選秀前10位：



狀元：雲班耶馬（Victor Wembanyama），馬刺

榜眼：班頓米拿（Brandon Miller），黃蜂

探花：史葛軒達臣（Scoot Henderson），拓荒者

第4位：艾文湯臣（Amen Thompson），火箭

第5位：歐沙湯臣（Ausar Thompson），活塞

第6位：安東尼比歷克（Anthony Black），魔術

第7位：高列巴尼（Bilal Coulibaly），溜馬（被交易至巫師）

第8位：獲加（Jarace Walker），巫師（被交易至溜馬）

第9位：軒達歷斯（Taylor Hendricks），爵士

第10位：卡臣華萊士（Carson Wallace），獨行俠（被交易至雷霆）

