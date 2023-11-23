NBA｜尼納特倒戈馬刺遭主場送噓聲　普波域治搶咪籲停止卻惹爭議

NBA常規賽，聖安東尼奧馬刺主場迎戰洛杉磯快艇，縱然狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出「雙雙」的數據，但焦點卻落在倒戈的尼納特（Kawhi Leonard）身上。這名馬刺舊將再訪AT&T中心，得到馬刺球迷的熱烈「招待」，不斷向他喝倒彩，連主帥普波域治（Gregg Popovich）都看不過眼，呼籲球迷們立即停止不敬的行為。



馬刺主場出擊，新秀「狀元」雲班耶馬交出22分及15個籃板的「雙雙」數據，可惜都未能抵抗快艇的「四巨頭」，四人合轟74分，結果馬刺以102：109落敗，錄得十連敗的尷尬紀錄。

戰至第二節後段卻出現小插曲，當尼納特射入第一記罰球後，主場的馬刺球迷不斷向這名舊將「開汽水」，噓聲響徹整個AT&T中心。馬刺主帥普波域治看不過眼，在尼納特準備射第二球前，拿起咪高峰向全場球迷說：「我們能停止噓聲，讓這些球員好好打波嗎？這樣顯得很沒水準，我們不是這樣的人。停止噓聲吧。」

即使老帥開到聲，主場球迷依然「無面畀」，喝倒彩聲有增無減，尼納特繼續專心一致，雙眼全程一直看着籃框方向，似乎未受影響。

普波域治向來以敢言著稱，他今天再次因此登上各大體育網站頭條。（X影片截圖）

曾經奪冠功臣淪馬刺叛徒

尼納特在2011年以第15順位被馬刺選中，其後進步神速，並在第3季助球隊奪得總冠軍，當屆更獲FMVP殊榮，成為球迷寵兒。此後他連續兩季獲年度最佳防守球員，並獲選入全明星陣容，在傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）退役後，他被不少球迷認定是馬刺未來的頭號球星。

2017/18球季，尼納特受傷患困擾，全季只出戰了9場常規賽，而他在養傷期間與球隊出現意見分歧，主動要求轉會，馬刺無奈之下只好把他送往速龍，尼納特首季效力速龍即奪冠後，再轉會至快艇效力至今。

當尼納特離隊後，馬刺球迷因愛成恨，加上球隊戰績每況愈下，因此尼納特每逢到訪馬刺主場，均會被送上大量噓聲。

尼納特曾在2013/14球季，以FMVP身份助馬刺奪總冠軍。（資料圖片／Getty Images）

尼納特曾是馬刺球迷寵兒，可如今每次回到AT&T中心均會被送上噓聲。（路透社）

普波域治舉動引爭議

除在球場上維護昔日弟子外，賽後普波域治與尼納特亦有單獨交談，兩人看起來關係不錯，但該名老教頭拒絕透露對話內容。

儘管普波域治有情有義，讓不少記者都在X（前稱Twitter）上表示尊敬，「我不確定以前在NBA有沒有看過這樣的事」、「我太愛普波域治了」。專職報道馬刺的記者Tom Orsborn在賽後訪問主場球迷時，一名擁有馬刺季票的資深球迷Ken Garcia表示無法認同普波域治：「發出噓聲是作為球迷的一部份，我們不挑釁球員的話，至少也可以發出倒彩聲。球迷擁有噓的權利。」

另一名叫Omar Gonzalez的球迷的看法則相對折衷，但仍表示不會停止噓尼納特的行為：「無論如何我們都會噓的，尼納特離開的方式讓我們心痛，那令人難以釋懷。我很欣賞普波域治的說話，但很難阻止噓聲，這關乎球迷的情緒。」

普波域治的舉動讓美國著名NFL記者亦表示前所未見。（X截圖）

其他網民對此亦毀譽參半，不少人認為這名老教頭尊重球員的行為值得敬佩，但亦有人認為他讓職業運動愈發變得軟弱（Soft），這也是近年NBA被球迷指責不如以往般刺激的原因之一。

賽後接受訪問時被問到為何會讓球迷停止噓尼納特，普波域治回答：「大家都很了解體育，我們不能去『篤』一隻熊。」原文「Poke the bear」是一句英文諺語，意指故意挑釁某人而遭負面回應，也就是說他不希望球迷的噓聲激發尼納特的鬥志。

至於另一名當事人尼納特，賽後則表示當時射罰球時他十分專注，因此不確定說話的人是不是普波域治，但他稱讚馬刺是一支優秀（Classy）的球隊，並表示普波域治希望將此維持下去。

普波域治的解釋孰真孰假並不重要，因為當時他便向球迷表示「我們不是這樣沒水準的人」，而且其行為也向昔日冠軍功臣表示出應有尊重。一名曾專門報道快艇、現任職於The Athletic的記者Law Murray表示，這讓他想起了前快艇教頭李華士（Doc Rivers）在2009年時，於比賽中向快將退役的奴域斯基（Dirk Nowitzki）表示敬意一幕。

尼納特今場最後攻入全場最高的26分，值得一提的是，快艇自調整正選陣容解決四巨頭共存問題後，至今已錄3連勝，勝率亦回升至46.7%，但慘吞10連敗的馬刺則繼續排在西岸最後一位。