NBA東岸決賽︱哈利貝頓三雙領溜馬再勝紐約人　距離總決賽只差1場

NBA東岸決賽，印弟安納溜馬在全能後衛哈利貝頓（Tyrese Haliburton）交出「三雙」的神勇表現下，領軍以130：121再勝紐約人，場數領先至3：1距離球隊史上第二度晉身總決賽，只差1場。

1967年成立的溜馬，當年在與NBA並存的ABA（American Basketball Association）3度奪冠，但1976年ABA解散加入成為NBA一員後，只曾在射手列治米拿（Reggie Miller）領軍下在2000年打入總決賽，當年以場數2：4不敵湖人無緣冠軍指環。時隔四分一世紀，溜馬終有機會再戰總決賽，鬥心不遜米拿的哈利貝頓，可望成為新英雄。



哈利貝頓愈來愈有星味，以零失誤「三雙」領溜馬再贏紐約人，與總決賽只差一勝仗。（Getty Images）

爸爸終獲解禁 哈利貝頓近乎完美演出創歷史

25歲的哈利貝頓，今季已屢次在季後賽上演米拿當年一樣的末段瘋狂追分反勝神級表演，表現瘋狂的不止他，他的爸爸John在季後賽首圈溜馬對公鹿一仗衝入場區挑釁「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），溜馬管理層一度下令禁止他出席溜馬「可見將來的任何比賽」，不過John「被停賽」8場後到今仗終獲放行，在溜馬主場Gainbridge Fieldhouse包廂欣賞兒子出戰東岸決賽Game 4。惟ESPN消息指，John在作客賽事會繼續遭禁足。

東岸決賽對紐約人，溜馬作客兩連勝，上場返回主場以100：106落敗，被追成1：2，今場哈利貝頓在爸爸John「復出」下演出如有神助，不單以32分、15助攻、12籃板寫下「三雙」，而且全場零失誤，還有4次偷球，表現近乎完美，領軍130：121勝出關鍵一仗，溜馬領先至場數3：1，距離總決賽只差1場勝仗。Game 5會在本周四回到紐約上演。

哈利貝頓的爸爸John終獲解禁，入場觀看兒子比賽。（路透社）

季後賽愈戰愈強 溜馬新巨星誕生

哈利貝頓賽後稱，「我很高興爸爸能夠入場，這令今場勝仗更加甜美。」他成為自1977/78球季有紀錄以來，NBA史上首位球員在季後賽達成：攻入30分以上、15助攻、10助攻，同時沒有任何失誤。歷來只有祖傑（Nikola Jokic）和夏登（James Harden）曾在常規賽做到。

這位年輕球星今季常規賽平均每仗攻入18.6分，9.2助攻，3.5籃板，他在季後賽的表現明顯更勝一籌，在壓力下的冷靜演出尤其令人印象深刻，溜馬教頭卡利斯利（Rick Carlisle）曾說過，哈利貝頓常令他想起米拿，最初還覺得是過譽，如今看來此子真是愈來愈有米拿的風範，甚至有望更勝一籌。

米拿目前轉行講波，返回溜馬主場與奧尼爾喜相逢，2000年溜馬唯一一次入總決賽，正是不敵奧尼爾在陣的湖人。（路透社）

紐約人再獲「甜茶」作客加持仍敗陣

哈利貝頓身邊還有施亞琴（Pascal Siakam）這個可靠隊友，施亞琴今仗攻入30分，二人合力之下，紐約人就算有布倫臣（Jalen Brunson）攻入31分，唐斯（Karl-Anthony Towns）得24分， 奧奴比（OG Anunoby）亦有22分進帳，仍要敗陣。

就算是作客，紐約人的觀眾席上依然星光熠熠，今場再獲導演Spike Lee、「甜茶」Timothee Chalamet和笑匠Ben Stiller遠赴印弟安納波利斯為他們打氣。

「甜茶」Timothee Chalamet和笑匠Ben Stiller再次為紐約人打氣。（路透社）

今仗雙方繼續充滿娛樂性，首節互轟遠程炮溜馬領先43：35；第二節紐約人力追，曾3度反超前，紐約人領先64：63的時候哈利貝頓挺身而出，領軍打出一段6：0攻勢半場以69：64領前。

下半場溜馬愈打愈放，第3節完以102：91拉開11分，紐約人在第4節三度追至6分之差，可是射手唐斯完場前2分11秒傷出，紐約人再無力追上，哈利貝頓亦不用再次施展追分神技，溜馬無驚無險勝出這場系列賽關鍵一仗。