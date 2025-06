NBA總決賽︱哈利貝頓帶傷上陣6次起手全炒　溜馬負雷霆落後2：3

NBA總決賽Game 5,大部分時間戰情猶如Game 1 一樣,主場出戰的雷霆早段已拉開比數,然後溜馬在第4節追上來,只是今次贏的是雷霆,兩場的最大分別,就是溜馬主將哈利貝頓(Tyrese Haliburton)的表現。

哈利貝頓今季季後賽屢次在比賽末段大發神威,Game 1溜馬作客全場捱打,至第4節中段發力狂追,完場前0.3秒哈利貝頓一記跳投領軍劣勢中贏波,今仗他帶傷上陣全場6次起手無一命中,溜馬亦無法再度後上獲勝,連輸兩場之後,場數落後2:3。



哈利貝頓首節傷出,之後帶傷繼續出場。(路透社)

幾乎倒模Game 1 溜馬反勝畫面卻未出現

哈利貝頓首節尾段受傷,提早返入更衣室。第二節出場時,右邊小腿已經過包紮。帶傷之下他仍上陣34分鐘,貢獻卻有限,起手只得6次,而且無一命中,只靠罰球獲得4分。溜馬首節22:32落後10分,半場45:59,第3節完又追近至79:87,完場前8分30秒曾追至93:95兩分之差,再次反勝的畫面並未出現。

謝倫威廉斯(Jalen Williams)攻入40分,加上基捷斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的31分進帳,領雷霆以120:109擊敗溜馬。

哈利貝頓:「只要我行得到,我便渴望上陣」。(路透社)

「只要我行得到,我便渴望上陣」

事實上,哈利貝頓已非首次帶傷上陣。總決賽Game 2賽後他一拐一拐步向記者會現場,其後披露右足踝受傷,今仗賽前右邊小腿已有點繃緊。賽後他承認,傷患跟上次是屬於「同一區域」(same area)。

溜馬教練卡利斯利(Rick Carlisle)稱,哈利貝頓「肯定不是100%」,「這是相當明顯的,但我不認為他會錯過下場比賽」。他指出,中場休息時關注哈利貝頓的情況,「他堅持上陣,我認為他下半場貢獻良多」,卡利斯利聲稱,總決賽之中很多球員同樣不是十足狀態,「這是一生只得一次的機會,球員就算有微傷,也不會有太多人選擇坐在後備席。嚴重受傷又是另一回事,明天早上我們會再評估哈利貝頓的狀況。」

對於為何受傷仍堅持上陣,哈利貝頓快人快語:「這是總決賽呢」,「我整個人生都為來到這裏而努力,我想落場比賽,用我所能夠的任何方法幫助隊友。」他承認,「今夜我的表現從任何方面來看都不好,但我無想過在這裏不出場比賽。只要我行得到,我便渴望上陣( If I can walk, then I want to play)。」

哈利貝頓得超過20分 溜馬今季季賽後8戰全勝

6次起手射球是哈利貝頓季後賽生涯最少一次,無法靠得分幫忙,他另尋為球隊貢獻的地方,有7個籃板、6次助攻。「我嘗試保持比賽節奏,盡力影響球賽,可以的話盡力將籃球為隊友送到合適位置。」

可是哈利貝頓的進攻表現,對溜馬的勝負實在太重要。今季季後賽他得分超過20的比賽,溜馬8戰全勝,而當他攻入20分或以下,球隊只得6勝7負。

隊友施亞琴(Pascal Siakam)今場攻入全隊最高的28分,賽後力撐哈利貝頓,「他是個鬥士,他是我們整整一年來的基石,亦是我們能夠身在這裏我一大原因。我不知道什麼地方出錯,只知道他在奮戰,他會為我們付出所有。」他大讚對方的強韌,「我們有數天時間,照顧身體、好好休息,為Game 6作好準備。」

溜馬由領先2:1,轉眼變成落後2:3,周四晚上(香港時間周五早上8時30分)重回印弟安納波里斯出戰Game 6,若雷霆勝出便會贏得今季總冠軍。