NBA總決賽︱哈利貝頓帶傷上陣6次起手全炒　溜馬負雷霆落後2：3

NBA總決賽Game 5，大部分時間戰情猶如Game 1 一樣，主場出戰的雷霆早段已拉開比數，然後溜馬在第4節追上來，只是今次贏的是雷霆，兩場的最大分別，就是溜馬主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）的表現。

哈利貝頓今季季後賽屢次在比賽末段大發神威，Game 1溜馬作客全場捱打，至第4節中段發力狂追，完場前0.3秒哈利貝頓一記跳投領軍劣勢中贏波，今仗他帶傷上陣全場6次起手無一命中，溜馬亦無法再度後上獲勝，連輸兩場之後，場數落後2：3。



哈利貝頓首節傷出，之後帶傷繼續出場。（路透社）

幾乎倒模Game 1 溜馬反勝畫面卻未出現

哈利貝頓首節尾段受傷，提早返入更衣室。第二節出場時，右邊小腿已經過包紮。帶傷之下他仍上陣34分鐘，貢獻卻有限，起手只得6次，而且無一命中，只靠罰球獲得4分。溜馬首節22：32落後10分，半場45：59，第3節完又追近至79：87，完場前8分30秒曾追至93：95兩分之差，再次反勝的畫面並未出現。

謝倫威廉斯（Jalen Williams）攻入40分，加上基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的31分進帳，領雷霆以120：109擊敗溜馬。

哈利貝頓：「只要我行得到，我便渴望上陣」。（路透社）

「只要我行得到，我便渴望上陣」

事實上，哈利貝頓已非首次帶傷上陣。總決賽Game 2賽後他一拐一拐步向記者會現場，其後披露右足踝受傷，今仗賽前右邊小腿已有點繃緊。賽後他承認，傷患跟上次是屬於「同一區域」（same area）。

溜馬教練卡利斯利（Rick Carlisle）稱，哈利貝頓「肯定不是100%」，「這是相當明顯的，但我不認為他會錯過下場比賽」。他指出，中場休息時關注哈利貝頓的情況，「他堅持上陣，我認為他下半場貢獻良多」，卡利斯利聲稱，總決賽之中很多球員同樣不是十足狀態，「這是一生只得一次的機會，球員就算有微傷，也不會有太多人選擇坐在後備席。嚴重受傷又是另一回事，明天早上我們會再評估哈利貝頓的狀況。」

對於為何受傷仍堅持上陣，哈利貝頓快人快語：「這是總決賽呢」，「我整個人生都為來到這裏而努力，我想落場比賽，用我所能夠的任何方法幫助隊友。」他承認，「今夜我的表現從任何方面來看都不好，但我無想過在這裏不出場比賽。只要我行得到，我便渴望上陣（ If I can walk, then I want to play）。」

哈利貝頓得超過20分 溜馬今季季賽後8戰全勝

6次起手射球是哈利貝頓季後賽生涯最少一次，無法靠得分幫忙，他另尋為球隊貢獻的地方，有7個籃板、6次助攻。「我嘗試保持比賽節奏，盡力影響球賽，可以的話盡力將籃球為隊友送到合適位置。」

可是哈利貝頓的進攻表現，對溜馬的勝負實在太重要。今季季後賽他得分超過20的比賽，溜馬8戰全勝，而當他攻入20分或以下，球隊只得6勝7負。

隊友施亞琴（Pascal Siakam）今場攻入全隊最高的28分，賽後力撐哈利貝頓，「他是個鬥士，他是我們整整一年來的基石，亦是我們能夠身在這裏我一大原因。我不知道什麼地方出錯，只知道他在奮戰，他會為我們付出所有。」他大讚對方的強韌，「我們有數天時間，照顧身體、好好休息，為Game 6作好準備。」

溜馬由領先2：1，轉眼變成落後2：3，周四晚上（香港時間周五早上8時30分）重回印弟安納波里斯出戰Game 6，若雷霆勝出便會贏得今季總冠軍。