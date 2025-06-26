NBA選秀楊瀚森第16位獲拓荒者選中　中國Jokic一大優點獲青睞

一年一度NBA選秀，中國球員楊瀚森在首輪以第16順位獲波特蘭開拓者選中，為中國歷來第9位在NBA選秀大會中選的球員。

剛剛今天滿20歲的楊瀚森獲得一份最佳生日禮物，也成為繼2002年的新秀「狀元」姚明，2007年以第6位獲選中的易建聯之後，中國史上排名第三最高順位的NBA中選球員。



NBA選秀楊瀚森第16位獲拓荒者選中。（路透社）

楊瀚森為山東人，父母都擁有高大身材，媽媽身高1.80米，爸爸更達1.9米以上。他在小學三年級時為減肥被送去打籃球，14歲身高已超過2.16米。之後在淄博體校受訓，並在中國全國中學生籃球賽場上表現一鳴驚人，2023年加盟CBA球隊青島國信海天雄鹰。

打法近似獲譽「中國Jokic」

他身高2.18米（7呎2吋），司職中鋒，甫加盟青島很快已在CBA賽場表現耀眼，2024、2025連續兩年當然年度最佳新人、入選明星隊和CBA一隊，亦當選2024年度最佳防守球員。

比起身高優勢，楊瀚森更為人稱頌的是他的高球商，擅長找到隊友送上助攻，由於打法與金塊明星中鋒祖傑（Nikola Jokić）有雷同之處，獲封為「中國Jokic」。他在新秀聯合測試訓練中獲正面評價，一大因素正是他的傳球能力。相對而言，他的機動力與爆發力平平，防守能力亦有疑慮。

無論如何，楊瀚森如願到NBA展開球員生涯新一頁。拓荒者是楊瀚森遠赴美國到NBA試訓的首支球隊，終以首輪第16位獲選中，令人拭目以待他能否達到昔日姚明在NBA的高度。