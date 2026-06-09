NBA總決賽．Game 3︱馬刺作客紐約人扳回一城　特朗普帶孫女觀戰

NBA總決賽，主場兩連敗的馬刺，Game 3作客紐約盡顯決心和執行力，第4節以嚴密的防守迫得對手不能如頭兩仗那樣末段後上反勝，憑耐性和紀律以115：111取得關鍵一勝，追近至落後1：2，同時終結紐約人在季後賽13連勝的走勢。

今場特朗普亦是座上客，他帶同19歲孫女Kai在包廂觀戰，是歷來首位入場觀看NBA總決賽的現役美國總統。



NBA總決賽．Game 3︱馬刺作客紐約人扳回一城，雲班耶馬攻入32分。（路透社）

NBA總決賽G3︱馬刺第4節加強防守 紐約人無力後上

紐約人在聖安東尼奧作客兩連勝，今仗回到麥迪遜公園球場，開局依然慢熱。首節落後22：33，第二節在唐斯、安奴比帶領下取得42分，半場反超前64：57。第三節又輪到馬刺發揮較好，以92：91反先1分，當然再次要留待第四節才有分曉。

馬刺先以一波6：0攻勢，拉開至98：91，之後一路努力維持差距。明知布倫臣（Jalen Brunson）會在比賽後段發力，馬刺眾將在第四節進一步加強防守，無論是個人盯防或是整體協防，均做足功夫。比賽餘下3分40秒，馬刺以108：102領前，布倫臣引球推進，遭對手封死去路，輾轉花去近分半鐘取得兩分，旋即被卡素（Stephon Castle）一記26呎三分球再次拉開至111：104。

NBA總決賽．Game 3︱布倫臣依然出色，但比賽末段受馬刺守將包圍，未能領軍反勝。（路透社）

紐約人曾追至兩分差距 馬刺小將第4節關鍵時刻守住勝利

安奴比兩罰中一，仍落後6分的紐約人看似難以後上，布倫臣並未放棄，一記三分球在餘下33.7秒追近至108：111，只落後3分。這正是考驗馬刺這支年輕球隊的時候，比賽最後12.2秒迪艾朗霍斯攻入兩分，手感火熱的安奴比以一記三分球追至111：113。

比賽餘下9.4秒，這兩分差距紐約人在對手密不透風的防守下追不上來，卡素兩罰皆中，馬刺終以115：111作客拿下關鍵勝仗，系列賽場數追至1：2。

NBA總決賽．Game 3︱卡素在完場前兩罰皆中，順利為馬刺保住勝利。（路透社）

雲班耶馬領軍拿下關鍵勝仗 卡素末段攻入5分成關鍵

馬刺主將雲班耶馬今場18射11中，攻入全場並列最高的32分，還有8籃板、6助攻、3封阻，表現非常全面；小將卡素亦有23分進帳，當中比賽末段的5分至關重要，是今仗另一贏波功臣，馬刺5個正選全部得分達到雙位數。

布倫臣雖亦攻入32分，但起手25次才中11球，就算安奴比13射9中得28分，紐約人還是差了一點，吃下近14仗以來首敗。

特朗普帶孫女到場 保安升級排長龍惹球迷不滿

今仗特朗普到場觀戰，是美國歷來首位現役總統入場欣賞NBA總決賽（熱愛籃球的前總統奧巴馬2019年入場觀看勇士對速龍時已卸任），重回他出生和成長的紐約睇波，卻受到球迷陣陣噓聲。他是紐約人主席杜蘭（James Dolan）邀請到場的貴賓，在長孫女Kai陪同下到場在包廂觀戰，球迷卻因他到場而在入場時保安升級、需要大排長龍感到不滿，因此向他喝倒采。

有在場球迷接受路透社訪問時直言，只想開開心心睇波，不希望特朗普到場，聲言：「他根本不是真正的球迷」，對特朗普的出現只覺掃興，不幸地紐約人還首次在系列賽中敗陣。