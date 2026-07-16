世界盃2026｜史卡朗尼稱阿根廷「獨一無二」　逆境中球隊發揮更好

撰文：胡卉忻
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世界盃2026準決賽，阿根廷憑藉驚人的韌性以2：1絕地反勝英格蘭，連續兩屆殺入決賽。賽後，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）難掩激動之情，他在賽後記者會上直言，這支阿根廷在逆境中往往發揮更好，盛讚球員在比賽中展現的意志與精神，形容球隊是「獨一無二」的。

「我們是獨一無二的，這並非傲慢。」史卡朗尼賽後大讚阿根廷。這支衛冕冠軍在今屆淘汰賽的晉級之路跌宕起伏，4場淘汰賽都在驚險中前行，難有球隊能夠複製他們兩度經歷加時險勝佛得角及瑞士，兩場落後補時才絕殺反勝埃及與英格蘭的佳話。

阿根廷今屆經歷的4場淘汰賽，全部與絕殺、加時或反勝有關。（Reuters）

史卡朗尼認為球隊在逆境中往往能發揮得更好，今場比賽亦是如此，「我們今天經歷了一場充滿挑戰的比賽，處境也很艱難。」史卡朗尼說。英格蘭於55分鐘由哥頓（Anthony Gordon）打破場上僵局，隨後調上三名守將，主動轉為守勢。面對英格蘭越縮越後，阿根廷全力搏殺，於81分鐘用盡5個換人名額，其中換上攻擊手干沙利斯（Nicolas Gonzalez）以及近3場淘汰賽都被留作後手的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）。「當時形勢一片大好，我們就放手一搏。我當時就是這種感覺。」史卡朗尼回憶到，此時他比杜慈（Thomas Tuchel）更加大膽及少顧慮。

史卡朗尼落後時決定放手一搏。（Reuters）

阿根廷沒有錯失英格蘭拱手相讓的好局勢，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）遠射終攻破比克福特十指關（Jordan Pickford），拿達路馬天尼斯頭槌絕殺，阿根廷7分鐘入兩球，以2：1反勝英格蘭，晉級決賽。

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「我告訴大家要好好享受這一切。」史卡朗尼賽後說，「我們本會帶着遺憾回家，但我們知道我們在場上已經竭盡全力，踢出了我們想要的比賽。不過，在他們入球之後，我們展現了所追求的足球精神。」

史卡朗尼一度認為輸球亦無礙，因此球隊已經搏盡全力。（Reuters）

史卡朗尼更強調，勝利是團隊努力的結果：「這個團隊很難解釋。它展現了我們的團結的兄弟情誼，以及我們戰鬥到最後一刻的決心。」阿根廷不止是美斯（Lionel Messi）的球隊，今仗落後時，美斯更多在右路活動，承擔進攻組織者的角色，貢獻兩次助攻，成就隊友安素費南迪斯以及拿達路馬天尼斯做終結者。此前在對埃及一役射入絕殺球的安素費南迪斯，如今已蛻變為美斯身邊的最強助手，這讓史卡朗尼看到，每一個人都在承擔責任，「我了解這些人，他們什麼都不怕，他們感覺不到肩上的重擔。」

安素費南迪斯成為美斯最強助手。（Reuters）
史卡朗尼大讚阿根廷團隊凝聚力。（Reuters）
史卡朗尼大讚阿根廷團隊凝聚力。（Reuters）
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