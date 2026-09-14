女籃世界盃｜美國挫法國締五連冠　一度落後14分下反勝衛冕

【籃球】2026年國際籃聯女籃世界盃周日（13日）在柏林落幕，衛冕冠軍美國隊在決賽中克服最多落後14分的不利局面，以97：79逆轉法國隊，連續第五次奪得該項賽事冠軍。



法國隊開局表現搶眼。美國隊取得短暫領先後，法國隊在加比威廉姆斯（Gabby Williams）帶領下打出一波21：2的攻勢，並在第二節初始階段將優勢擴大到14分。美國隊隨後提升防守強度，逐漸縮小分差，姬特蓮奇勒（Caitlin Clark）在半場結束前命中三分，幫助球隊以43：45進入中場休息。

衛冕冠軍美國隊97：79逆轉法國隊，連續第五次奪得該項賽事冠軍。（新華社）

換邊再戰，美國隊展現出陣容深度。古柏（Kahleah Copper）和積琪楊格（Jackie Young）接連遠投得手，幫助球隊反超比分。美國隊第三節單節打出30：12，帶着73：57的領先優勢進入末節。法國隊此後未能組織起有效反撲，美國隊將優勢保持到終場。

美國隊隊長史釗活（Breanna Stewart）得到全場最高的22分，並搶下10個籃板；楊格貢獻18分、6個籃板和5次助攻。法國隊的馬隆加（Dominique Malonga）和威廉姆斯分別得到21分和20分。

這是美國隊歷史上第12次奪得女籃世界盃冠軍，也是自2010年以來連續第五次登頂。她們在該項賽事中的連勝場次由此擴大至36場。首次闖入世界盃決賽的法國隊獲得亞軍，創造隊史最佳戰績。

在稍早進行的三、四名決賽中，西班牙隊以81：58戰勝東道主德國隊，獲得銅牌。

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