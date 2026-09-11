亞運男子5人籃球率先登場　中國隊首場分組賽38分大勝哈薩克

2026名古屋亞運會9月19日揭幕，男子籃球項目率先在9月10日展開分組賽，A組開鑼戰韓國82：66擊敗沙特阿拉伯，同組的主隊日本昨晚以98：53大勝印尼，暫列A組榜首。B組卡塔爾59：53小勝伊朗，同組中華台北83：80挫約旦。今日（11日）輪到C組登場，中國面對哈薩克順利取得開門紅。



亞運籃球︱中國隊球員余嘉豪今場取得17分，與隊友龐崢麟同得全場最高分數。（新華社）

亞運男子5人籃球︱12隊爭冠香港再次無緣

亞運男子5人籃球只有12個參賽席位，香港隊連續兩屆無緣參賽，惟女子隊及3人籃球男子隊稍後會在今屆亞運登場。12支球隊先分成A、B、C共3個小組作賽，分組頭兩名自動晉級8強，成績較佳的兩支第三名球隊亦能晉身淘汰賽。

亞運籃球︱中國男籃分組首仗99：61大勝哈薩克。（新華社）

亞運男子5人籃球︱中國大勝哈薩克小組賽開門紅

中國男籃由教練郭士強領軍，C組首場分組賽對哈薩克，由李弘權、胡金秋、朱俊龍、廖三寧、龐崢麟正選出場，首節已拋離31：12，半場進一步拉開至58：31，第三節領放至79：44，終以99：61的38分差距大勝。中國隊6人得分達到雙位數，當中龐崢麟、余嘉豪均取得全場最高的17分，李弘權亦有16分兼9個籃板球和3助攻。

亞運籃球︱中國隊球員（左起）朱儁龍、焦泊喬、崔永熙在場邊為隊友打氣。（新華社）

C組另一場菲律賓對巴林今日下午才展開。中國隊次輪會在12日下午對巴林，並在14日下午最後一輪分組賽對菲律賓。如無意外順利晉身8強，4場半準決賽會悉數在9月16日上演。

亞運籃球︱中國中鋒余嘉豪今場表現突出。（新華社）

亞運籃球︱中國男籃主教練郭士強。（新華社）