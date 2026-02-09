NBA｜巫師交易4新球員隨時無一人可用　安東尼戴維斯賽季或報銷

【NBA】2月6日，巫師官宣交易完成，他們從獨行俠那裏得到了安東尼戴維斯（Anthony Davis）、哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾森（Dante Exum）。



但幾天過去了，巫師這四個人還沒有一個能上場比賽的。昨晚巫師裁掉了艾森。艾森此前接受右膝手術，本季還沒出戰就遭遇賽季報銷。

記者Michael Scotto透露艾森被裁消息。（X@MikeAScotto）

而今日早些時候巫師總經理Will Dawkins談到了羅素，Will Dawkins表示：

在我們設法找出對他、對球隊未來都最有利的方案之前，他不會前來球隊報到。

換言之，球隊現在是擺爛，你沒有潛力、又沒有實力，來了還影響培養年輕人，乾脆就別來了。

而安東尼戴維斯，香港時間今天凌晨才姍姍來遲到球隊報到。但安東尼戴維斯實際上剛宣布交易，就有報道，巫師不打算這賽季讓他復出。據《The Athletic》報道，安東尼戴維斯手部加腹股溝傷病預計將缺席賽季剩餘所有比賽，以便在2026/27賽季完全康復。他今天在主場參觀時，手上也是還帶着護具。（編按：Will Dawkins表示，安東尼戴維斯預計在本賽季重回賽場。）

至於哈迪，今天的比賽他沒有打，原因寫的是休息。今天他也出現在了主場比賽現場。但有意思的是，他至今球衣號碼還沒選。不過暫時沒有他的消息，按理來說，作為當年的天賦球員，巫師還是會給年輕的哈迪一次證明自己的機會。

香港時間今天凌晨巫師主場對陣熱火比賽，哈迪在場邊觀看。（Getty images）

換言之，巫師新來的四個人，一個可能賽季報銷、一個被裁、一個不會來報到、一個號碼都還沒給。

昨日輸給籃網的比賽，球隊只上了8個人，其中，3人是雙向，另外5人的薪資合計1290萬美元。巫師薪資前七都沒打：

安東尼戴維斯 5413萬

崔楊格（Trae Young）4639萬

沙亞（Alex Sarr）1181萬

崔鍾斯（Tre Jones）824萬

高列巴尼（Bilal Coulibaly）728萬

哈迪 600萬

羅素 568萬



這七人的年薪佔總薪資90%。今天輸給熱火，沙亞和高列巴尼復出。

巫師也是明牌了，今年就是擺爛，衝擊高順位，明年崔楊格、安東尼戴維斯、沙亞再加一個新秀一起衝。

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】