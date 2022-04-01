NBA｜太陽成今季唯一60勝球隊　「卜克做MVP」竟然無人講？

每支強隊都總會有「剋星」，再強都總會有弱點，不過對今季的太陽來說，這句話並不適用。

太陽昨日（31日）在擊敗勇士後追平隊史，細看數據才發現，太陽今季的表現驚人，然而他們賽後自律更讓人生畏，但主將卜克（Devin Booker）卻未得到應有「待遇」？



太陽上場以107：103擊敗勇士，寫下今季的第62勝，雖然他們已經無懸念地以聯盟第一名直闖季後賽，但賽後也不敢鬆懈。

NBA官方在Twitter發布影片，拍攝太陽球員們賽後活動，就是在場館內搬出一堆健身器材，進行賽後加操，卜克、艾頓（Deandre Ayton）等人只是脫了比賽球衣，就馬上開始做引體上升、保加利亞深蹲等，旁邊更有體能教練指導。感情極好的隊友間，更不忘在休息時間搞怪，艾頓更倒起立來。

太陽無懸念地以聯盟第一名直闖季後賽，但賽後也不敢鬆懈。（Getty Images）

“Winners work” …the @suns put in extra work following their 4-point road W. 💪🏽 pic.twitter.com/Tp1qeIkApk — NBA (@NBA) March 31, 2022

太陽現時寫下62勝14負的成績，成為NBA今季唯一一支可以得到60勝以上的球隊。（Getty Images）

太陽現時寫下62勝14負的成績，成為NBA今季唯一一支可以得到60勝以上的球隊，明天對陣灰熊有機會寫下63勝的新隊史，不過，太陽今季常規賽還有6場，打破隊史只是遲早的事。數據顯示，太陽今季面對其中16支球隊，如湖人，勝率達到100%，而其餘13支球隊則達到50%，包括公鹿、勇士等強隊，甚至沒有一隊能成為太陽「剋星」。

可是，這樣的戰績和表現，太陽主將卜克至今仍未被列MVP討論之中。

太陽主將卜克至今仍未被列MVP討論之中。（Getty Images）

太陽戰績佳未足造就卜克成MVP？

卜克今季64場賽事場均26.5分、5籃板和4.9助攻，最亮眼的莫過太陽隊的戰績，62勝14負高居全聯盟第一。

現時MVP頭5位分別是艾比迪、祖傑（Nikola Jokic）、艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、泰譚（Jayson Tatum）和當錫（Luka Doncic），但至今卜克仍未被列入MVP討論之流。

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）早前在Twitter「MVP頭5人選」的帖子下表示：「（MVP）還是沒有卜克？」更分享「Top 3 MVP應該要有卜克」的相片，表示：「真的（True）」更大膽提到：「曾經要成為MVP，帶領頭球隊要有一定的排名，但今時不同往日，很明顯這才是NBA想要的人。」

Stephen A. Smith has spoken Suns Nation!



Is Devin Booker worth the MVP spot? 😤 pic.twitter.com/o2xh8at245 — Suns Nation (@SunsNationCP) March 26, 2022

同時，艾西亞湯馬士（Isaiah Thomas）也抱不平，認為聯盟中最好的戰績應該是MVP的其中的「標準」，卜克也回應感謝艾西亞湯馬士，並提到：「『標準』是隨球員的名字而改變的。」意指NBA根本不是看數據，而是名氣。

Appreicate that IT but the “#criteria” changes depending on players name https://t.co/Zug1Plc8sq — Book (@DevinBook) March 22, 2022