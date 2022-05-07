NBA季後賽｜獨行俠挫太陽　球評批當錫三大缺點　占士躺着也中槍

NBA季後賽次輪太陽對獨行俠，焦點自然落在主將之間的對決，當錫（Luka Doncic）被基斯保羅（Chris Paul）和卜克（Devin Booker）輪流招呼。

今日（7日）獨行俠總算拿下次輪首勝，但仍被美國球評人貝勒斯（Skip Bayless）點出當錫三大缺點以及預測「Sun in 5」（太陽5場晉級）。



當錫上2場分別交出45分、12籃板、8助攻和35分、7助攻、5籃板，可是仍不敵太陽，基斯保羅和卜克更視當錫的防守如無物，不是被鏟籃者「直行直過」，就是一個被「博犯規」的工具。

回到主場，雖然當錫得分微微回落，只貢獻26分、13籃板、9助攻和2偷波，但獨行俠氣氛大好，除了有布朗臣（Jalen Brunson）交出28分、5助攻、4籃板，芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）和基爾巴（Maxi Kleber）也分別射入4球三分和攻入14分。

回到主場，獨行俠氣氛大好。（Getty Images）

美國球評人貝勒斯（Skip Bayless）點出當錫三大缺點。（Getty Images）

獨行俠集全隊之力，一度領先18分；換邊後，出手次數更比太陽多出17次，集中火力主攻內線。雖然太陽末段有基斯保羅和艾頓（Deandre Ayton）收窄分差，但獨行俠仍以103：94擊敗太陽。

貝勒斯：「當錫防守是災難」

太陽今場失靈，就連穩定發揮的「Point God」基斯保羅也少有地半場造出7次失誤，卻未有人挺身控制失常局面。不過儘管太陽今場敗陣，美國球評人貝勒斯仍表示太陽可以5場晉級，他更在《UNDISPUTED》節目中點出當錫三大問題。

37歲的基斯保羅少有地造出7次失誤。（Getty Images）

首先，貝勒斯認為當錫的射波很差，尤其是三分和罰球，然後就是失誤太多，「他的場均失誤數是聯盟第一，更在次輪第二戰出現7次失誤。」最後，貝勒斯再點出當錫的防守不濟：「他的防守簡直是災難，誰都守不住，對手幾乎每晚都追住他打。」更強調當錫不是巨星，更不能被稱為「Baby Bird」（小Larry Bird）。

不過，同樣是占士（LeBron James）頭號追擊手的貝勒斯，更不忘拖占士落水，提到外界將當錫和占士作比較，「我覺得占士沒有資格加入G.O.A.T.（Greatest Of All Time），是因為他的三分和罰球很差；那你們有沒有覺得占士的罰球和三分比當錫好？所以當錫還可能是巨星？」無奈占士躺着也中槍。

太陽以2：1領先一場。（Getty Images）

當錫防守卜克：