NBA季後賽｜76人落後2場隊史無逆轉先例　熱火球迷踢爆李華士躺平

撰文：張倩儀
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NBA季後賽進入第二輪，76人現時以場數0：2落後熱火，球隊歷來從未曾能在落後2場下反勝，主將艾比迪（Joel Embiid）腦震盪持續缺陣，只靠夏登（James Harden）獨力支撐。
連熱火球迷也忍不住，在Twitter表示76人主帥李華士（Doc Rivers）沒有好好利用暫停，只在說沒有用的廢話。

76人在第二輪對上東岸「一哥」熱火，到第二場仍未能「開齋」。（Getty Images）

艾比迪在前一輪被速龍施亞琴（Pascal Siakam）肘擊而眼眶骨裂和腦震盪，被迫缺陣，歸期至今未定。

76人在第二輪對上東岸「一哥」熱火，到第二場仍未能「開齋」，今場更被熱火一路領先。

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畢拿交出22分、12助攻和6籃板。（Getty Images）

今場畢拿（Jimmy Butler）交出22分、12助攻和6籃板，內線亦有艾迪巴約（Bam Adebayo）貢獻23分、9籃板和3助攻，外加「X-Factor」第六人希路（Tyler Herro）的18分、7籃板和3助攻，熱火以119：103輕取76人。

現時76人以場數0：2落後，據球隊往績從未能在落後2場的情況下逆轉局勢。

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現時76人以場數0：2落後，教練李華士再成眾矢之的。（Getty Images）

熱火球迷爆李華士「什麼都不做」

上場有熱火球迷在Twitter上「爆料」，指76人主帥李華士在落後時要求暫停，但卻沒有好好利用時間，反而是什麼都不做：「我可以肯定，Doc（李華士）在暫停時什麼都沒有做。」

帖文讓網民瘋傳和熱議，今場他再出新帖稱：「他還是什麼都不做LOL。」

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76人缺「巨頭」的危機

在內線缺少艾比迪下，76人顯得手無縛雞之力，即使仍有夏登坐鎮，依然難逃熱火手掌心。曾幾何時，夏登也是NBA中數一數二的得分能手，火箭時代一夫當關，曾連續三場出手超過20次以上，出手次數最多的一個賽季達到場均24.5次，寫下生涯最高的36.1分。

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即使仍有夏登坐陣，依然難逃熱火手掌心。（Getty Images）

如今32歲的夏登不單出手次數下降，得分也同樣不復當年勇，加入76人後的29場賽事，最多的一場出手也只有19次。雖然出手多未必是好事，但對於球隊一大巨頭來說，被動才是問題，即使現在艾比迪受傷缺陣，夏登依然未被激發擔起全隊的意欲。

今場夏登交出20分、9助攻，15射6中的表現，未能率領球隊追平。

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