買籃球NFT有機會飛美國看NBA　望為香港籃球出一分力

不少籃球迷熱愛收藏籃球、NBA精品，大至球鞋、球衣，細至籃球卡，都各有忠粉，現今世界，NBA收藏已變成影像如NFT。

「有人覺得『點解我要用千幾蚊買張jpg？」《Kong Ballers NFT》創辦人人之一的Chris Choi表示，希望將NFT變成的會藉，為籃球愛好者帶來福利。



NFT（Non-Fungible Token），中文是「非同質化代幣」，形式例如有畫作、聲音、影片等，主要用作收藏、投資或交易。

近日《Kong Ballers》開啟一個將籃球、NBA變成NFT的項目，雖然NBA NFT在世界上已經有《NBA Top Shot》等作為先例，但創辦人人之一的Chris Choi強調《Kong Ballers》不同的是主打其NFT擁有10個「賦能」，例如有機會友抽中飛往NBA現場觀賽、參加前NBA球星訓練營，以及得到NBA Live Pass等。

黃律堯與惠龍兒成為亞洲區項目大使。（Kong ballers提供）

Chris Choi坦言NFT雖多以炒賣為主，但他希望買家可以持有並享用福利 。（Kong ballers提供）

「我們不是以圖為主，不懂NFT不要緊，你買了NFT，就等於你買了我們的會藉然後享用不同福利。」Chris Choi坦言NFT雖多以炒賣為主，但他希望買家可以持有並享用福利 。

生於斯，長於斯，Chris Choi表示自己生於香港，自然希望這個項目可以幫助到香港籃球，例如贊助籃球學校，免費開班讓基層的小朋友接受訓練、邀請與前NBA球員Tracy Murray來港，培訓香港教練，「甚至為香港隊開設訓練營，由美國教練執教」。Chris Choi更提出會與地區機構合作，於今年10-12月為基層小朋友提供籃球鞋，讓他們也有機會擁有合適的裝備。

Chris Choi強調《Kong Ballers》主打包括10個「賦能」。（Kong ballers提供）

《Kong Ballers NFT》：