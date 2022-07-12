大專籃球｜用雙冠軍完結教練生涯　李嘉耀深情感激多年拍檔

周日（10日）大專盃女子決賽，理工大學以80：62擊敗三屆決賽老對手浸會大學。

「幸好剛才不用Briefing（賽後檢討）。」理大教練李嘉耀笑說，因為即將離隊的他，自覺在那個氛圍下，必哭無疑。



理大女籃以18分之差連膺四連霸。（李澤彤攝）

理大女籃全場壓制浸大，讓對手毫無反擊的餘地，最後以18分之差獲勝完成四連霸；緊接男籃決賽，理大在最後1.8秒上籃絕殺中文大學，是繼2018年重奪大專盃冠軍兼男、女子雙冠軍。

完場後，女生們走向教練李嘉耀跟前說：「幫你贏咗啦。」阿耀笑說：「最後一次練習，我跟球員說：『贏個冠軍送我一程』，如今雙冠軍完季離任，圓滿也沒有遺憾。」他表示自己在今年3月決定辭任理大教練，本以為在疫情下大專盃取消，意外地能以雙冠軍成為教練生涯的句號。

李嘉耀笑言要球員用兩個冠軍，「送他一程」。（球員提供）

樂見理大女籃改變 團結地奪冠

不過，最滿意的除了結果，是看到過程中女籃的改變：「沒有想過，女生會是這樣的比數，本以為只5-6分上落，大家都說我們很多甲組球員，但今場她們不是靠個人能力去贏，而是全隊一體。」

阿耀想起第一年任教的情況：當時班底是李祉均、梁瑋等，同樣是甲組滿門，但卻四強不入，才去檢討對球員的方式。「嘩教女籃同教男籃很不同，對我和阿洋（譚偉洋）都是很大的挑戰，仲難過帶南華對東方！」

李嘉耀最滿意的除了結果，是看到過程中女籃的改變。（李澤彤攝）

李嘉耀直言兩個大男人，對女籃的打法、想法都不熟悉，一直在捉摸相處和溝通的方式。（李澤彤攝）

阿耀直言兩個大男人，對女籃的打法、想法都不熟悉，一直在捉摸相處和溝通的方式：「我們知道很多教女籃的教練都『鬧好甘』，但我們一鬧，她們（球員）就哭，又會生氣。」

雖然過程讓他頭痛，卻又是最開心：「女仔有女仔好，我教什麼她們會試，你看男生，很多時自我感覺良好。」更不忘點評吳欣潼和周敏，在決賽做到教練提點的事，打出比平日好的表現，給他一個很好的回憶。

李嘉耀表示是一個很好的回憶。（李澤彤攝）

最感激南華和理大的好隊友

「幸好剛才不用Briefing（賽後檢討），一會兒阿洋拍我膊頭我一定哭。」阿耀說自己離開這件事，他第一個告知阿洋：「我好感激教練生涯遇到呢個好拍檔，我告訴他我不教了，他問我為什麼，我說：『同你拍（合作）得不好。』但我知道他懂的。」

臨別依依，李嘉耀直言自己最感激拍檔譚偉洋。（李澤彤攝）

由南華時代做內線拍檔，到任教理大，阿耀笑說有譚偉洋在，自己才不是孤軍作戰。「我們想法好似，這是可遇不可求的。」例如每次備戰和部署，阿洋和阿耀都會提早想好方案，然後再開會達共識，卻發現兩人提出的戰術都大致一樣：「真的會想：『咁駛咩傾？』哈哈，由做球員到教練，多得這個好隊友。」