大專籃球｜中大首名出線四強對浸大　蕭瑋耀為冠軍學習以球隊為先

大專盃籃球四強前的席位爭奪，周日（26日）中文大學順利在下半場擺脫城市大學，以79：66勝出，首名出線晉身四強。

不知是福是禍，這意味住中大將於四強對上去屆的決賽對手浸會大學，「有時都會想起去年（的敗仗）⋯⋯」加入中大第三年，擔起主力責任的蕭瑋耀說道，卻也直言自己、球隊都今時不同往日。



蕭瑋耀今場攻入18分，身負四犯留安全留守至完場。（張倩儀攝）

身處男子B組中文大學和城市大學，迎來最後一場小組賽，以爭奪首名出線資格。兩隊開局各不相讓，中大表現較佳在蕭瑋耀頻攻入籃下和吳嘉軒的3球三分下，中大以21：15佔上風。

雖然中大一直保持領先優勢，但也慢慢為鎮守籃下付出代價，蕭瑋耀在第二節不久就錄下三犯，換邊後再得第四次個人犯規，離犯滿畢業只差一步。這時他只好在防守上留力，雙手舉高，不敢輕舉妄動。他將體力貢獻在進攻上，中距離屢屢得手，更有三分球進賬，獨取18分協中大以79：66拿下勝仗。

今年中大有吳嘉軒加入無疑是火力增加。（張倩儀攝）

中大以首名出線姿態打入四強，即面對次名晉級的浸大。上屆大專盃決賽，中大雖然開局順利，但在後段自亂陣腳，被浸大反勝79：67，即使是近年最佳成績，這一戰卻仍是失落冠軍的慘痛經歷。

「再對浸大，會想起去年嗎？」記者問。

「一定會的，但是警惕和動力吧，上年做錯的，今年這就不要再犯。」蕭瑋耀表示中大志不僅在四強，而是冠軍，對任何對手都要覺得可以「砌低」，加上兩隊的人腳都有變，往績也未必有參考價值。

蕭瑋耀直指自己去年問題在於太注重自己得分。（張倩儀攝）

今年中大有甲一球員吳嘉軒加入，雖然火力有增無減，但看中大的打法也不全然依賴嘉軒，反而專注在球隊之間的配合，例如擅打防守、反擊快攻，這並非靠一人之力可以做到的效果。

然而，蕭瑋耀所說的「去年的錯」就與此有關。他尷尬地邊笑邊解說道：「去年決賽，我就比較注重自己，忽略了團隊，只想自己先得分貢獻球隊，卻因為這樣亂了中大節奏。」他笑說：「想威，細路仔麻⋯⋯」他憶述這個得不償失的決定，無疑是今年冠軍路上的借鑑，「中大一向都是打團隊，不是打個人，接下來四強要信隊友、聽教練指示。」

中大打法注重防守，再順勢打反擊快攻。（張倩儀攝）

那一役，好像讓雄心壯志、想做表現的蕭瑋耀上了一課，才有今天身負四犯仍不慌不忙的他：「今天就算我帶住四犯，我都沒有忟，因為沒有誰不行，我相信隊友，覺等就算自己四犯，後面可以有好多隊友支持我。」

他笑說如果今天的情況，換着是以前的自己，也許就是不同的情況：「以前自己會暴躁一點，會怪其他人，而不是反省自己，我一亂就影響球隊。」他又尷尬地笑說自己「不成熟」、「未算成長」，只認同這叫進步，因為自己慢慢學會不再只想目前：「以前只會想目前，例如自己去完成進攻，現在學習為隊友製造空間，想之後的第二、三、四步，不過最重要的還是贏球。」