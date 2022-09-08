NBA｜傳西雅圖與賭城設新球隊增至32隊 總裁6月曾否認：未是時候
撰文：黎建明
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外界持續關注NBA會否擴張至32隊，美聯社記者Willie Ramirez指NBA將在西雅圖舉行季前熱身賽時，將宣布西雅圖與拉斯維加斯將各有一支新球隊，不過他及後把原先報道貼文刪除。
NBA總裁施華（Adam Silver）6月時曾回應聯盟擴充的可能，指「現在未是時候」。
洛杉磯快艇美國時間9月30日與10月3日，將在西雅圖進行兩場熱身賽，美國時間星期三早上美聯社記者Willie Ramirez在Twitter發貼文，指根據多個消息人士透露聯盟到時會宣布西雅圖與拉斯維加斯各有一支新球隊加入NBA。
Willie Ramirez之後把貼文刪除，但再次引發話題討論。NBA總裁施華今年6月曾在記者會被問及聯盟擴充的可能，他當時回應：「我們現時沒有相關討論，如我以前所說，聯盟早晚會擴展，但現在未是時候。」
施華指讓新球隊加入的其中一個問題，是現時沒有足夠超級球星給新球隊。
1967年至2008年間，西雅圖曾擁有自己的球隊－西雅圖超音速（Seattle Supersonics），但是球隊在2007/2008球季後搬離西雅圖，成為現時的奧克拉荷馬雷霆。西雅圖球迷一直希望能再次有當地球隊，重返NBA賽場。
拉斯維加斯自2018年起一直主辦NBA夏季聯賽，這個著名賭城若有NBA球隊，將是繼NFL球隊突襲者（Las Vegas Raiders）與NHL球隊黃金騎士（Vegas Golden Knights）後，再多一支球隊在美國四大運動聯賽作賽。
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