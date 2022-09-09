籃球熱話｜當錫為奪回自己名字商標控制權　與母親對簿公堂

外國傳媒報道，正出戰歐錦賽的NBA達拉斯獨行俠球星當錫（Luka Doncic），為重新控制與自己名字有關的商標，向美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office、USPTO）提交請願書，要求取消登記在母親名下的「LUKA DONCIC 7」商標。



當錫要求取消在母親旗下的商標。（IG）

當錫在2018年加入NBA時，給予母親Mirjam Poterbin許可，登記他的名字成商標。在21/22球季開始時，他發布將用於Jordan Brand的全新標誌，而他嘗試登記「LUKA DONCIC」作商標時，被美國專利及商標局初步拒絕，指現時已有「LUKA DONCIC 7」，而當錫母親拒絕交出該商標，並繼續使用當錫的舊標誌。

根據斯洛文尼亞的公開資料，持有品牌「LD77」的公司由當錫母親與另一人共同擁有。當錫的請願紀錄指，他並無給予許可那些使用「LD77」品牌的產品，亦不能將當錫與那些產品聯繫。

當錫指，自己與品牌「LD77」已毫無關係，上面的產品亦未獲他授權許可。（網上截圖）

當錫認為，商標爭議令他無法完全控制他的名字、品牌、慈善基金會與商業事務。「對我而言，能控制自己的品牌，並盡力回饋我的群體是十分重要。」他認為挑戰商標是最終手段，而當錫旗下公司「Luka99 Inc.」與所有合作品牌，聯合提出今次訴訟。