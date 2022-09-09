NBA熱話｜史上最強海外兵團獨缺姚明 字母哥領銜當錫僅列後備
撰文：黎建明
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美國籃球網媒Fadeaway World選出NBA史上最強海外兵團陣容，強大陣容星光熠熠，強如當錫也只能被列後備。
一代中鋒「中國長城」姚明連後備也無份，中國記者嘗試拆解兩大原因。
Fadeaway World史上最強NBA海外兵團陣容：
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名單正選5人是拿殊（Steve Nash）、真路比利（Manu Ginobili）、「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）與祖傑（Nikola Jokic）。
後備7人名單包括：柏加（Tony Parker）、當錫（Luka Doncic）、史杜積高域（Peja Stojakovic）、加素（Pau Gasol）、馬克加素（Marc Gasol）、艾比迪（Joel Embiid）和莫湯保（Dikembe Mutombo）。
這份12人名單，人選可謂相當正路，較為值得商榷一點，是曾效力侯斯頓火箭9年、足與奧尼爾抗衡的中國球手姚明連後備也無份。
中國媒體新浪網嘗試為姚明落選找出原因，認為對方征戰NBA 8個賽季486次常規賽上陣，場均得19分、9.2籃板、1.9封阻，「論數據，姚明還是有資格入選的」，並指出這位中國名將有兩方面較輸蝕，「但是在個人榮譽方面太少，他甚至連分區決賽都沒有打過。當然，如果沒有傷病，他一定可以。」
姚明NBA生涯中曾八度入選明星隊，兩次入選年度二隊；國際賽方面，姚明為中國贏得三座亞洲盃冠軍，自己亦三度成為亞洲盃籃球賽最有價值球員。
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