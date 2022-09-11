NBA｜傳聯盟研究下季中另設盃賽　獨行俠老闆轉口風兼提創新建議

撰文：黎建明
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NBA一直研究季中設立盃賽的可能，資深籃球記者Shams Charania報道指，季中盃賽最快可望2023/24球季落實，聯盟方面正與球員協會磋商獎金等細節。
專責NBA消息記者Marc Stein指，曾反對季中盃賽的獨行俠班主古班（Mark Cuban）改變立場，對構思持開放態度，並提出建議。

下季除了總冠軍外，可能再有另一個獎盃讓各隊爭奪。（Getty Images）

資深籃球記者Shams Charania指，季中盃賽最早可望在2023/2024球季舉行，料該盃賽在11月進行，屆時將有8支球隊晉級至淘汰賽階段，其餘22隊則會繼續進行常規賽。

盃賽的比賽將會算入常規賽賽程，令只有打進盃賽決賽的兩隊須額外多打一場比賽。NBA聯盟正在與球員協會商討細節，當中包括8支晉級球隊的獎金。

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曾表示不會參與季中盃賽的古班，現時態度改為支持。（Getty Images）

另一記者Marc Stein訪問曾反對設季中盃賽的獨行俠班主古班，指對方現時對盃賽持開放態度，並認為若2023/2024賽季能落實，將有機會提高球迷興趣。

古班亦提議，NBA選秀由現時兩輪增至四輪，第三輪與第四輪的第一順位由季中盃賽冠軍取得，而這兩個選秀權均不能被交易。

NBA總裁施華指，聯盟一直研究季中盃賽的可能。（Getty Images）

NBA總裁施華（Adam Silver）在上季明星賽記者會上指，聯盟不打算在2022/2023賽季設立季中盃賽，但仍積極考慮在未來落實。他接受外國記者Joe Vardon訪問時指，由於附加賽（Play-In）的成功，球員某程度上較願意接受季中盃賽的可能。

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